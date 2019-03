91-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Porsche verletzt

In Hofgeismar ist am Dienstagmittag ein 91-jähriger Radfahrer mit einem 84-Jährigen Porschefahrer zusammengestoßen und wurde verletzt.

Der Mann war auf seinem Fahrrad von der Niedermeiser Landstraße aus kommend in Hofgeismar in den Kreisverkehr eingebogen. Zeitgleich fuhr ein 84-Jähriger, ebenfalls aus Hofgeismar, im Kreisel. Beide wollten in die Grebensteiner Straße abbiegen. Der Autofahrer übersah dabei nach Polizeiangaben den 91-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf sowie eine Gehirnerschütterung zu und musste ins Klinikum gebracht werden.

Am Porsche entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.