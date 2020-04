Tipps gegen Langeweile für die Osterzeit

Ratschläge von Menschen aus dem Kreisteil Hofgeismar

+ © Tanja Temme Umweltbewusst: In gerade mal einer Stunde sammelten Stefan Siebert und Dani Wiegartz am Westberg vier Säcke Müll ein. Auch beim Osterspaziergang kann man sich sinnvoll betätigen, indem man eine kleine Tüte mitnimmt und den Unrat entlang des Weges einsammelt. Wenn das einige machen, ist der Natur schon geholfen. © Tanja Temme

All das, was viele gerne in ihrer Freizeit machen, fällt gegenwärtig flach. Auch an Ostern wird empfohlen zuhause zu bleiben oder nur als Familie oder zu Zweit ins Grüne zu gehen.