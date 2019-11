Mann aus Hofgeismar wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat Anklage gegen einen 33-Jährigen aus Hofgeismar wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat Anklage gegen einen 33-Jährigen aus Hofgeismar wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Andreas Thöne bestätigt die Anklage auf HNA-Anfrage. Der Mann war im März an seinem Arbeitsplatz in Kassel festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Anklagevorwurf umfasst 47 Handlungen, und zwar des 46-fachen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem weiteren Fall.

In der Zeit von 2016 bis März 2018 soll es in Deutschland und Italien zu diesen Taten gekommen sein. Betroffen seien laut Staatsanwaltschaft Kinder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis des jetzt Angeklagten. Die Taten sollen dabei in 21 Fällen durch Fotos und Videos dokumentiert worden sein.

Hofgeismar in Kreis Kassel: Mann soll gezielt nach Kindern gesucht haben

Ab 2017 soll der Angeklagte zudem überwiegend in Hofgeismar mit seinem eigenen Auto oder einem Firmenfahrzeug zu Plätzen und Straßen gefahren sein, wo sich Kinder aufhalten.

Auf die vorbeigehenden Kinder wartend, soll er bei heruntergelassener Beifahrerscheibe auf sich aufmerksam gemacht und an seinem erigierten Penis herumgespielt haben. Das wird ihm in 36 Fällen vorgeworfen, so Thöne.

Vor der Festnahme im März hatten sich besorgte Eltern an die HNA gewandt. Der Mann habe über einen längeren Zeitraum Erstklässler auf ihrem Schulweg belästigt, berichteten sie.

Er sei den Kindern mehrfach mit geöffneter Hose entgegengekommen. Außerdem sei er auf dem Schulweg neben ihnen gegangen und mit seinem Auto nebenher gefahren. Angesprochen oder angefasst habe er die Kinder aber nie, ergänzten Eltern.

Kreis Kassel: Mann soll vermummt gewesen sein

Bei einer Aussage bei der Kriminalpolizei hätten die Kinder den Mann auf Fotos allerdings nicht identifizieren können, weil er ihnen vermummt begegnet sei, berichteten die Hofgeismarer weiter. Deshalb hatten Eltern im Wechsel die Grundschüler begleitet.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat in gesondert geführten Verfahren weitere Anklagen erhoben. Auch diesen liegen Sexualstraftaten zugrunde. Näher benannt werden sie aber nicht.