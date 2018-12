Feuerwehr rettet drei Männer aus verqualmtem Haus 

Einsatz in Hofgeismar

+ © Thomas Thiele Nur mit Atemschutz: Zwei Feuerwehrleute gingen mit Sauerstoffgeräten in das Haus und holten noch zwei weitere Personen heraus. © Thomas Thiele

In großer Gefahr waren drei Männer, die am Sonntag in Hofgeismar einen Ofen offenbar mit ungeeignetem Material beheizten und durch den entstehenden dichten Qualm kaum noch Luft bekamen.