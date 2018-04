Hofgeismar/Grebenstein will alles geben

SHG-Handballer müssen siegen

Setzt weiter auf eine 6:0-Abwehr: SHG-Trainer Thomas Melzer.

Hofgeismar. Für Handball-Landesligist SHG Hofgeismar/Grebenstein wird es allmählich eng hinsichtlich des Ligaverbleibs. Dem Tabellenzwölften steht am Samstag, 19 Uhr, eine erneut schwierige Aufgabe bevor, wenn die HSG Baunatal in der Kreissporthalle in Hofgeismar gastiert.