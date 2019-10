So steht es um den Glasfaserausbau im Kreisteil Hofgeismar

Eine gute Verbindung und schnelles Internet – das wünschen sich viele Bürger. Der Glasfaserausbau läuft, aber nicht überall geht dies ohne Probleme. Ein Zwischenstand:

Liebenau

Im Liebenauer Stadtteil Lamerden ist die Stimmung bezüglich des Glasfaseranschlusses geteilt. Bürgermeister Harald Munser nennt es „eine spezielle Situation“. Die Einwohner links der Diemel können mit der Ausbaustufe FTTC (Glasfaser bis zum Bordstein) versorgt werden.

Das Problem zeigt sich auf der anderen Seite des Flusses. „Dort ist der Anschluss bisher nicht möglich. Das hängt mit fehlenden Baukapazitäten zusammen“, so Munser.

Eigentlich sollte der Zugang für ganz Lamerden schon seit Juli funktionieren. Wie das Dienstleistungsunternehmen Goetel, das für den Stadtteil zuständig ist, mitteilt, sei der Glasfaserausbau auf der rechten Seite der Diemel aufwendiger. „Wir müssen unter der Diemel und den Bahnschienen durch, wenn wir den Kunden die Ausbaustufe F´TTC bieten wollen“, so Markus Schaumburg von Goetel.

Nun überlege man, ob es sich aufgrund des Aufwandes nicht lohnen würde, den Ausbau aller Gebiete mit FTTH (Glasfaser bis in die Wohnung) auszustatten. Dazu plant Goetel im März und April kommenden Jahres Informationsveranstaltungen. Der Ausbau von FTTH würde laut Schaumburg bis Ende 2021 dauern.

Immenhausen

Für Immenhausen, Holzhausen, Mariendorf inklusive Ahlberg hat die Deutsche Glasfaser laut eigenen Angaben gute Nachrichten: Die Glasfaserverteiler wurden in der Kernstadt und in Mariendorf in Betrieb genommen, die Aktivierung der Kunden wird seitdem nach und nach durchgeführt.

Wie Projektleiter Markus Lungwitz mitteilte, seien bisher 80 Prozent der Vertragskunden angeschlossen. Bis Ende November sollen auch die anderen Verbraucher aktiviert sein. Wer während der Ausbauphase noch einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließt, wird ebenfalls angeschlossen – jedoch erst im Nachgang des Gesamtprojektes.

Reinhardshagen

Kunden aus Vaake und Veckerhagen konnten im vergangenen Sommer an das Netz von Deutsche Glasfaser angeschlossen werden. Auch hier läuft die Aktivierung an das Netz, wie das Unternehmen mitteilt. „Bis voraussichtlich Ende November soll es abgeschlossen sein“, sagt Lena Kemper, Mitarbeiterin der Kommunikationsabteilung. Vor der Winterpause, die Mitte Dezember beginnt, sollen noch einige Asphaltstellen verschlossen werden.

Calden

Auch beim Netzausbau in Calden, Ehrsten, Fürstenwald, Meimbressen, Obermeiser und Westuffeln sind Fortschritte zu verzeichnen. Laut Glasfaser Deutschland sollen noch in diesem Jahr 50 bis 70 Prozent der Tiefbauarbeiten fertig sein.

Die Gesamtlaufzeit des Glasfaserausbaus in Calden wird voraussichtlich bis Ende Juni 2020 andauern, so das Unternehmen. Die Fernleitungsanbindung bis Fürstenwald soll noch in diesem Jahr realisiert werden. Im Anschluss soll der Glasfaserverteiler in Betrieb genommen werden, berichtet das Unternehmen weiter.

Unterschied zwischen FTTC und FTTH

Als FTTC (Fibre to the Curb) wird das Verlegen von Glasfaserkabeln bis zum Kabelverzweiger (Verteiler) bezeichnet. Die Glasfaser geht bis zum Bordstein, wo die Hauptkabel von Kupfer auf Glasfaser umgestellt oder komplett durch Glasfaserkabel ersetzt werden. FTTH (Fibre to the Home) bedeutet, dass die Glasfaser bis in die Wohnung kommt, also das Kabel am Teilnehmeranschluss des Kunden endet (ein Anschluss in der Wand an zentraler Stelle).