Lerncafé in Hofgeismar hilft beim Lesen

In Hofgeismar öffnet im Februar wieder das Lerncafé. Fast 41.000 Menschen in Kreis und Stadt Kassel können nicht richtig lesen und schreiben.

Dort können sogenannte funktionale Analphabeten ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben verbessern.

Unter der Leitung von Gökcan Göksu hatte das Grundbildungszentrum der Volkshochschule Region Kassel in der Hofgeismarer Bücherei das Lerncafé im Sommer eingerichtet (HNA berichtete). Dieses Projekt, das vom Land und der Europäischen Union finanziell gefördert wurde, sei zum Jahresende ausgelaufen, sagt Göksu.

Das Projekt wird von der Volkshochschule mit unterstützt

Ab Februar soll dieses Angebot unter finanzieller Regie der Volkshochschule weitergeführt werden, dann auch mit neuen pädagogischen Mitarbeitern.

Insgesamt haben rund 30 Menschen das Café regelmäßig besucht, bilanziert Göksu. Sie können jetzt nicht nur besser lesen sowie komplizierte Texte verstehen, zum Beispiel Gebrauchsanweisungen oder amtliche Schreiben.

Nicht nur Lesen und Schreiben wird den Menschen hier näher gebracht

Auch der Umgang mit digitalen Medien wie Computern wurde dort geschult, ebenso wie das Schreiben von Bewerbungen. Ein Besucher wollte sogar Vorträge halten können, beschreibt Göksu das große Spektrum der Wünsche der Hofgeismarer Lerncafé-Besucher. Für die Teilnehmer ist dieses Angebot kostenlos.

+ Gökcan Göksu, Projektkoordinator © Bernd Schünemann

Bis das Lerncafé im Februar wieder öffnet und pädagogische Mitarbeiter bereitstehen, können sich Interessenten in der Stadtbücherei zumindest mit Lesestoff versorgen.

Die Bücherei hält eine ganze Reihe von Büchern in leichter Sprache bereit, mit denen die Betroffenen ihr Lesevermögen verbessern können. Die Büchermitarbeiter helfen bei der Auswahl der Bücher, sagte Projektleiter Göksu.

In der Stadt Kassel bietet die Vhs-Region Kassel ebenfalls ein Lerncafé in der Stadtbibliothek an. Auch in Wolfhagen soll es künftig ein ähnliches Angebot geben, kündigte Göksu an. Dort will die Vhs funktionalen Analphabeten zum Semesterbeginn im Februar einen entsprechenden Kurs anbieten.

Familie und Freunde sollen unterstützen

Da die funktionalen Analphabeten die Einladung zum Lerncafé nicht unbedingt selbst lesen, sind sie auf Unterstützung angewiesen. Deswegen bittet die Volkshochschule Angehörige, Freunde und Arbeitskollegen von Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwächen, sie auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. Der Zugang zur Stadtbücherei falle Betroffenen offensichtlich leichter als ein Besuch im Vhs-Büro, sagte Projektleiter Göksan Gökcu.