Therapie-Gerät hilft Schritt für Schritt zurück ins Leben

Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Traumata: Wen neurologische Erkrankungen ereilen, der muss eine Frührehabilitation in Anspruch nehmen. Im Evangelischen Krankenhaus hilft dabei der Erigo.

Viele Patienten, die ein solches Schicksal betrifft, sind nicht in der Lage ihre Gliedmaßen zu bewegen. Im Evangelischen Krankenhaus Gesundbrunnen in Hofgeismar werden die Patienten in der Neurologischen Frührehabilitation (NFR) auf die weitere Reha vorbereitet.

Dazu gehört auch die motorische Wiederherstellung. Bedeutet: Besonderes Augenmerk wird auf das Stand- und Gangtraining gelegt. Neben den Übungen, die von Physiotherapeuten begleitet werden, gibt es seit Kurzem eine elektronische Hilfe, die den Patienten auf dem Weg zurück in ein normales Leben helfen soll. Seit dem Frühjahr haben die Therapeuten elektronische Unterstützung: den Erigo. 65 000 Euro hat das Krankenhaus die Anschaffung gekostet. „Mit diesem Gerät verbessern sich die kognitiven Fähigkeiten der Patienten“, sagt Physiotherapeut Sebastian Lass. Mit einem Rollbrett wird der zu Behandelnde auf die Liegefläche gelegt und danach mit mehreren Sicherheitsgurten am Becken, Brustkorb und den Beinen angeschnallt.

+ Dr. Eckehard Flotho, Chefarzt Neurologie © Archivfoto: Marcus Janz

„Dann beginnt die robotische Beinbewegung. Die Schrittfrequenz kann je nach Bedarf erhöht werden“, erklärt Lass. Der Beinantrieb sei wichtig, da er den Rückfluss des venösen Blutes zum Herzen unterstütze. „Vor allem für hochgradige gelähmte Personen ist die passive Bewegung der Beine wichtig“, sagt Dr. Eckehard Flotho, Chefarzt der NFR-Abteilung.

Danach wird der Patient stufenweise mit dem Erigo in die Vertikale gebracht. „Wir fangen bei 20 Grad an. Von Null auf 100 wäre für den Kreislauf nicht optimal“, so Lass, der hinzufügt, dass das Gerät mehrfach in der Woche in Gebrauch ist.

Nutzen-Zeit-Verhältnis hat überzeugt

Für den Erigo habe man sich laut Flotho entschieden, da es sehr gute wissenschaftliche Studien gegeben habe. Auf einem Kongress wurde das Gerät, das eine Schweizer Firma entwickelte, vorgestellt. „Kreislauf und Lunge werden in Schwung gebracht und die Patienten werden damit auf die nachfolgende Reha vorbereitet.“ Überzeugt hatte ihn zudem das Nutzen-Zeit-Verhältnis des Erigo, wie er selbst sagt. „Eine halbe Stunde befinden sich die Patienten in dem Therapiegerät.“ Und: „Mit solchen Anschaffungen geht die Klinik in die Moderne.“

Patient erstaunt von Wirkung

Seit Anfang April befindet sich ein Patient aus Westfalen in der Klinik. Er leidet unter dem sogenannten Guillan Barré Syndrom. „Das ist eine akute entzündliche Erkrankung des peripheren Nervensystems“, so Flotho. Zu diesem Nervensystem gehören die Teile, die außerhalb des Gehirns und Rückenmarks liegen. „Zu Beginn waren alle Extremitäten des Patienten gelähmt. Außerdem wurde er monatelang über einen Luftröhrenschnitt maschinell beatmet, konnte deshalb nicht reden, geschweige denn schlucken.“

Auch ihn schnallten die Therapeuten auf die elektronische Liege. „Ich war ganz erstaunt, dass mir dieses Monstrum, wie ich es nenne, so gut geholfen hat“, sagt der Patient. Insgesamt vier Mal haben ihn die Physiotherapeuten mit dem Erigo trainieren lassen. „Ich wurde fast bis zum stehenden Anschlag hochgefahren und die Trittfrequenz wurde nach und nach angepasst“, erzählt er weiter. Seiner Meinung nach sei das Therapiegerät eine gute Investition des Krankenhauses gewesen.