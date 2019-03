Hofgeismar: Trickbetrügerin erbeutet 200 Euro von 82-Jährigem

200 Euro Beute hat eine unbekannte Täterin am Mittwoch bei einem Trickdiebstahl in Hofgeismar erbeutet.

Laut Polizei verwickelte die Trickdiebin einen 82-jährigen Hofgeismarer am Mittwoch gegen 11.55 Uhr in der Husarenstraße in Hofgeismar in ein Gespräch. Dabei gab sie zunächst vor, Spenden zu sammeln.

Der 82-Jährige sei der Bitte um Geld nachgekommen und habe der Frau 10 Euro gegeben. Kurz nach der Begegnung bemerkte der Mann das Fehlen von etwa 200 Euro in seinem Geldbeutel.

Die Haare der etwa 1,70 Meter großen Frau sollen schwarz sein. Außerdem habe sie zur Tatzeit eine beige Jacke und ein Kopftuch getragen.

Hinweise: Polizei Hofgeismar 0 56 71/9 92 80 oder Polizei Kassel 0 56 1/ 91 00.

