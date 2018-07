Überflutete Straße und Keller nach Gewitterregen in Hofgeismar

+ © Gitta Hoffmann Flutwelle: Wer unverhofft zu schnell auf der Industriestraße in Hofgeismar unterwegs war, erzeugte eindrucksvolle Flutwellen. © Gitta Hoffmann

Hofgeismar. In Hofgeismar fing es am Samstag gegen 19.40 Uhr an zu regnen. Was nach der lang erwarteten Abkühlung aussah, erwies sich schnell als größeres Problem in Form eines heftigen Gewitters.