Zwei Unfälle am gleichen Tag - beide Täter fuhren weiter

In Hofgeismar wurden am Donnerstag am Café-Gesundbrunnen und der Kreissporthalle zwei Fahrzeuge beschädigt. Beide Male fuhren die Verursacher einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer der Unfälle in Hofgeismar ereignete sich auf dem Parkplatz am Café Gesundbrunnen. Der zweite auf dem Parkplatz vor der Kreissporthalle in der Straße Am Anger.

Der erste Unfall am Café-Gesundbrunnen

Bei dem ersten Unfall am Café Gesundbrunnen wurde der blaue Skoda Fabia einer 71-jährigen Hofgeismarerin beschädigt. Die Frau stellte ihr Fahrzeug mit Kasseler Kennzeichen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 16 Uhr bemerkte sie den Schaden im hinteren Bereich. Schaden: 800 Euro.

Der zweite Unfall an der Kreissporthalle

Der zweite Unfall in Hofgeismar passierte wurde am Donnerstag zwischen 16.20 Uhr und 18.05 Uhr. Die 32-jährige Fahrzeugbesitzerin aus Hofgeismar hatte ihren schwarzen Seat Alhambra mit Hofgeismarer Kennzeichen vor der Sporthalle geparkt. Er wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt 500 Euro.

Hinweise: Polizei Hofgeismar 0 56 71/99 28 28 12.

