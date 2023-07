Hofgeismarer Tafel weiht neue Räume in der Neuen Straße ein

Von: Annika Beckmann

Teilen

Stehen vor dem Eingang der neuen Tafelräume in Hofgeismar: (von links) Tamara Morgenroth (Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Region Kassel), Frauke Wiegand (Projektkoordinatorin), Andreas Siebert (Landrat des Landkreises Kassel), Torben Busse (Bürgermeister Hofgeismar) und Katrin Wienold-Hocke (Pröpstin im Sprengel Kassel). © Annika Beckmann

Die Türen der neuen Tafelräume in Hofgeismar sind eröffnet, der Umzug aus der Großen Pfarrgasse vollzogen.

Hofgeismar – Nach sieben Monaten Bauzeit konnten Ehrenamtliche, Spender, Kunden und Projektbeteiligte die rund 380 Quadratmeter große Fläche bei einem offiziellen Einweihungsfest begutachten. „Wir freuen uns, dass wir endlich umziehen konnten“, sagt Projektkoordinatorin Frauke Wiegand.

Der Umzug war aufgrund von Platzmangel notwendig geworden: An den Ausgabetagen mussten Kunden lange Schlangen in Kauf nehmen, um bis zum Tresen zu gelangen. Dies hat nun ein Ende: Die Räume sind barrierefrei und somit auch für ältere Menschen gut erreichbar. „Für die ehrenamtlichen Helfer und Kunden ist es eine Würdigung, die Tafel nun in diesen schönen Räumlichkeiten besuchen zu können“, sagt Wiegand. Die Tafel solle ein Ort der Teilhabe und Begegnungen werden.

„Seit 25 Jahren sind viele Menschen hier auf die Tafel angewiesen“, betont Tamara Morgenroth, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes. Eigentlich sei ein Jubiläum ein Grund zum Feiern, sagt Morgenroth. Vielmehr gebe es aber Anlass zur Klage: Im Landkreis Kassel sei Armut seit Jahren ein Thema. „Wir wollen Armut nicht hinnehmen, sondern helfen dort, wo die staatliche Fürsorge versagt“, betont die Geschäftsführerin.

Hofgeismarer Tafel weiht neue Räume in der Neuen Straße ein: Lebensmittel nicht verschwenden

Damit ehrenamtliches Engagement gelingen kann, brauche es vor allem verlässliche Strukturen. Politik, Kirche und Freie Wohlfahrt müssen weiter Hand in Hand arbeiten, um dieses Engagement angemessen zu steuern. „Doch auch ohne die Zivilgesellschaft, die Sach- und Geldspenden beisteuert, könnte die Tafel nicht bestehen.“ Mit Mitteln aus dem europäischen Sozialfonds über das Leader-Programm und mithilfe zahlreicher Spenden konnte der Umbau realisiert werden. „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die Fördermittel beizusteuern. Die Räume sind toll geworden“, sagt Landrat Andreas Siebert.

Die ehrenamtlichen Helfer seien im Dienste ihrer Mitmenschen unterwegs und versuchen, die Menschen bei den Tafelbesuchen zu unterstützen. „Viele haben Angst, abgestempelt zu werden“, sagt Siebert. Daher sei es wichtig, dass sich die bedürftigen Menschen nicht rechtfertigen müssen und die Hilfe erhalten, die sie benötigen. „Lebensmittel werden bei der Tafel nicht verschwendet, sondern sinnvoll verwertet“, betont Katrin Wienold-Hocke, Pröpstin im Sprengel Kassel. Die Tafel soll in Zukunft auch für weitere Begegnungsprojekte genutzt werden. So ist ein warmer Mittagstisch, Nachhilfeunterricht und eine Kinderbetreuung in Planung, berichtet Uwe Seibel, Vorstand bei der Tafel Hessen. (Annika Beckmann)