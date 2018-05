Holzhausen will Tabellenspitze festigen

Fußball-Kreisligist spielt gegen Riede

+ © Hofmeister, Joachim Mit Köpfchen: Andre Bauer will mit Holzhausen im Heimspiel gegen Riede frühzeitig die Weichen auf Sieg stellen. © Hofmeister, Joachim

Fünf Spiele finden am Sonntag (13.15/15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga A statt. Im Mittelpunkt steht das Fernduell um die Meisterschaft. Tabellenführer Holzhausen empfängt den angeschlagenen SV Riede, der TSV Deisel muss die Hürde Schöneberg meistern. Im Kampf um den Klassenerhalt tritt Reinhardshagen II beim Schlusslicht Balhorn II an, Fürstenwald will gegen Schachten/Burguffeln punkten.