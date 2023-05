300 Gäste feiern in Hombressen Auftakt ins Jubiläumswochenende

Von: Tanja Temme

Teilen

Nach dem offiziellen Teil der Eröffnungsfeier kamen Gäste zum Plaudern zusammen. Auch vor der Halle, wo es Würstchen und Getränke gab. © Tanja Temme

Hombressen feiert am Pfingstwochenende sein 750-jähriges Bestehen.

Hombressen. Das Dorf Hombressen steht an diesem Wochenende Kopf, denn sein 750-jähriges Bestehen soll richtig gefeiert werden. Schon am Donnerstag hatte die Vereinsgemeinschaft zur Eröffnungsfeier in die Reithalle am Schrotweg geladen.

Lob und Kritik

Reden, kleine Filmbeiträge und sogar eine Diskussionsrunde über Heizung der Zukunft standen auf dem Programm. Zur Einleitung stimmte Jens Hilpert als Vorsitzender des Festausschusses lobende, aber auch kritische Worte über das Dorfgeschehen an. So berichtete er über den „starken Zusammenhalt“, der sich bei den Vorbereitungen zum Fest zeigte, wo allein beim Herrichten der Reithalle täglich mehr als 50 Hombresser mithalfen.

Friedenseiche durch Windpark bedroht

Er berichtete aber auch über die unschönen Seiten seines Ortes. Vom geschlossenen Einkaufsmarkt und geschlossenen Kneipen war die Rede und auch das Projekt Teo-Markt, eine Art Einkaufsmarkt im Container, sprach er an: Der Abriss eines leer stehenden Gebäudes, eines echten Schandflecks, würde wegen Ensembleschutz blockiert. Auch das Wahrzeichen Hombressens wurde thematisiert: „Um unsere Friedenseiche soll ein Windpark mit acht Anlagen entstehen, der den Blick auf unser Mahnmal für den Frieden zerstören würde.“ Grundsätzlich wäre er nicht gegen regenerative Energien, aber eben nicht an diesem Standort.

Zur Eröffnung diskutierten (von links) Julian Oberenzer, Landrat Andreas Siebert, Dr. Thorsten Ebert, Bürgermeister Torben Busse und Ortsvorsteherin Regine Bresler. © Tanja Temme

Dass die Botschaft der Friedenseiche auch im Landkreis gelebt werde, machte Landrat Andreas Siebert an der Zahl der Geflüchteten deutlich: „8000 sind es insgesamt und 5000 stammen davon aus der Ukraine.“ Hofgeismars Bürgermeister Torben Busse ging in seinem Grußwort auch auf den Teo-Markt ein: Dass die Denkmalbehörde die Grundversorgung im Ort ausbremse könne nicht sein - sie würden weiter für eine Abrissgenehmigung kämpfen und er rechne mit einem positiven Ausgang.

Lösung für Wärmewende gesucht

Da die Feier mit „Damals, heute und morgen“ überschrieben war, wollte man auch ein Thema einbringen, das jetzt und künftig die Menschen umtreibt, nämlich die Wärmewende. Dafür hatte man Dr. Thorsten Ebert, Experte für Wärmenetze, geladen, der mit Landrat Siebert und Bürgermeister Busse darüber ins Gespräch kam. Laut Ebert sind Wärmenetze die Lösung für das klimafreundliche Heizen der Zukunft, diese Technik werde wohl künftig 60 bis 70 Prozent ausmachen. Alternativ sprach er auch Wärmepumpen an, die ebenfalls eine zentrale Rolle einnehmen würden: „Der Weg heißt weg vom Gas und Öl, sonst treibt uns der CO2 Ausstoß in den Ruin.“

Ausklang: von links Stadtverordnetenvorsteherin Monika Grebing, Jens Hilpert und Jörn Tölle von der Vereinsgemeinschaft sowie Altbürgermeister Henner Sattler. © Tanja Temme

Nicht mit der Brechstange

Landrat Siebert ergänzte, dass durch die Heizwende massive Kosten anfallen werden, und das, wo die Kommunen schon jetzt mit dem Rücken an der Wand stünden. Torben Busse machte klar, dass eine Veränderung nur herbeizuführen sei, wenn es eine Akzeptanz in der Bevölkerung gebe - und deshalb wäre noch viel Aufklärungsarbeit nötig, denn mit der Brechstange sei keine Veränderung herbeizuführen.

Die Kosten, die für Privathaushalte entstehen, relativierte Ebert: Alle 25 Jahre würde das Heizsystem eines Gebäudes sowieso saniert und da Gas immer teurer und neue Techniken gefördert würden, sei Investition in klimafreundliches Heizen sinnvoll.

Höhepunkt wird ein Festumzug am Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 13.30 Uhr. Das Dorfrockerkonzert am Samstag war ausverkauft. (Tanja Temme)