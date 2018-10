Hund macht in Hofgeismar Herrchen auf Feuer aufmerksam

Hofgeismar. In einer Biotonne entsorgte Asche hat in einer Hofgeismarer Gartenhütte ein Feuer entfacht. Schlimmeres verhinderten Nachbarn, weil Mischlingshund Vince aufmerksam war.

Nach Angaben der Polizei hatte der Eigentümer der Hütte am Bleichenweg Asche eines Lagerfeuers, das am Vorabend abgebrannt worden war, in der Tonne entsorgt.

Gegen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag hatte sich aus der Tonne heraus dann ein Brand entwickelt, der auf die Verkleidung der Hütte übergriff. Dank zügiger Löschmaßnahmen von Nachbarn sowie dem schnellen Eintreffen von 30 Feuerwehrleuten wurde Schlimmeres verhindert. Den Schaden an dem Schuppen schätzte die Polizei auf 1000 Euro.

Wie ein Nachbar berichtete, hatte ihn sein Mischlingshund Vince auf das Feuer aufmerksam gemacht. Das Tier sei immer wieder zu ihm gekommen, bis er schließlich reagierte und eingriff. Bis dahin war nur eine ältere Nachbarin mit einer Gießkanne an der brennenden Hütte, die der Besitzer dann „ablöste“.

Hofgeismars Stadtbrandinspektor Guido Scherp macht in diesen Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Asche stets zwei Tage in einem Metalleimer gelagert werden sollte, bevor sie zur Entsorgung in die Mülltonne kommt. Außerdem sollten Mülltonnen nicht direkt am Haus oder Ähnlichem stehen.

