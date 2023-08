Immer weniger Azubis im Kreis Kassel – Gastronomie und Handwerk besonders betroffen

Von: Annika Beckmann

Es herrscht Fachkräftemangel: Besonders im Gastronomie- und Hotelleriebereich fehlen den Unternehmen junge Auszubildende. (Symbolfoto) © dpa/Bildfunk

Immer weniger Auszubildende starten in diesen Tagen ihre berufliche Laufbahn im Kreis Kassel. Laut der Arbeitsagentur Kassel sinkt die Bewerberzahl kontinuierlich.

Kreis Kassel – „Die Anzahl der Bewerber ist seit 2017 kontinuierlich zurückgegangen“, sagt Cornelia Harberg von der Agentur für Arbeit Kassel. Dies liege unter anderem daran, dass es weniger Schulabgänger gibt und Schüler häufig weiterführende Schulen besuchen.

363 freie Ausbildungsstellen sind momentan laut Harberg im Kreis Kassel noch unbesetzt (Stand Juli). Das seien 27 weniger als noch vor einem Jahr. 1049 betriebliche Ausbildungsstellen sind der Agentur insgesamt gemeldet worden. „Seit Oktober 2022 haben sich 977 Bewerber für Berufsausbildungsstellen gemeldet“, teilt Harberg mit. 316 Bewerber sind bisher noch unversorgt. „Eine endgültige Bilanz liegt allerdings erst im September vor“. Der Markt sei aktuell noch in Bewegung.



Angesichts des Trends auf dem Ausbildungsmarkt bleibt die Suche nach geeigneten Auszubildenden eine Herausforderung. „Die Unternehmen müssen selbst aktiv werden, um Auszubildende zu finden“, betont Harberg. Viele seien seit der Corona-Zeit flexibel und würden auch noch kurzfristig Ausbildungsplätze vergeben. Auch Dr. Thomas Fölsch, Bereichsleiter für Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg (IHK), sagt, dass es in nahezu allen Branchen, insbesondere jedoch im Einzelhandel, der Hotellerie und der Gastronomie noch offene Ausbildungsplätze gebe.

Immer weniger Azubis im Kreis Kassel: Ausgefallene Praktika während Corona sind ein Grund

Ein Grund hierfür seien die ausgefallenen Praktika während der Corona-Zeit, die sich noch immer auf die derzeitige Bewerbersituation auswirken würden. Fölsch empfiehlt, die fehlenden Kontakte zwischen Unternehmen und Jugendlichen über freiwillige Praktika nachzuholen. Es sei auch jetzt noch möglich, sich auf freie Ausbildungsplätze zu bewerben. Allerdings müsse hier zeitnah gehandelt werden. Eine Anlaufstelle in den Sommerferien sei unter anderem die Ausbildungshotline der IHK, die eine Bildungsberatung biete.



Im Landkreis Kassel bewerben sich immer weniger Menschen auf eine Ausbildungsstelle. (Symbolfoto) © Klaudia Silbermann/dpa

Auch im Handwerk werde noch nach Auszubildenden gesucht, berichten Kreishandwerksmeisterin Alexandra Kaske-Diekmann von der Kreishandwerkerschaft und Barbara Scholz, Pressesprecherin der Handwerkskammer Kassel. „Berufe im Handwerk sind sichere Arbeitsplätze“, sagt Kaske-Diekmann. Außerdem betont Barbara Scholz die entscheidende Rolle des Handwerks für die Zukunft bei Digitalisierung und Klimawende.

Immer weniger Auszubildende im Landkreis Kassel: „Wir haben geburtenschwache Jahrgänge“

Die Zahl der Azubis sinkt seit Jahren – auch zum diesjährigen Ausbildungsstart sind noch nicht alle Stellen im Kreis Kassel besetzt, sagt Cornelia Harberg von der Agentur für Arbeit Kassel. Wir haben bei Unternehmen im Landkreis nachgefragt, wie die Bewerbersituation aktuell aussieht.

Bäckerei Amthor

Der Bäckerei Amthor in Hofgeismar fehlt es an Auszubildenden: „Die Bewerbungen sind leider wie in den vergangenen Jahren sehr verhalten“, sagt Geschäftsführer Marcel Simon. Im Verkauf habe die Bäckerei lediglich einen Azubi gewinnen können, in der Backstube sei eine Stelle zur Ausbildung als Bäcker besetzt worden. Ein weiterer junger Mann beginne ab September die Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer. Obwohl das Unternehmen auf unterschiedlichen Kanälen werbe, seien die Bemühungen eher aussichtslos. „Vor allem, wenn man die Abbrech-Quote von 50 Prozent noch berücksichtigt“, sagt Simon.

Landhotel Niestetal

„Vor 10 Jahren hatte ich etwa 100 Bewerber, jetzt sind es nur noch drei oder vier“, sagt Stefan Wambach, Betreiber vom Restaurant & Landhotel „Zum Niestetal“. Das Interesse an Hotellerie- und Gastronomieberufen sei vor zehn bis 15 Jahren deutlich größer gewesen. Der Betrieb bilde in den Bereichen Hotel Restaurant und Küche aus. Nur eine von vier ausgeschriebenen Stellen sei besetzt worden, ein Bewerber habe kurzfristig wieder abgesagt. „Ein Grund für die wenigen Bewerber sind die aktuell geburtenschwachen Jahrgänge“, sagt Wambach.

Autohaus Ostmann

Ähnlich sieht es auch Viola Hunold vom Autohaus Ostmann in Wolfhagen: „Trotz genügend Bewerbern merken auch wir, dass wir derzeit geburtenschwache Jahrgänge haben.“

In der Automobilbranche sei das Interesse an Ausbildungsstellen wieder gewachsen. „Wir konnten alle Stellen besetzen“, sagt Hunold. Es seien sogar mehr Plätze besetzt worden als ursprünglich ausgeschrieben. „Wir müssen als Unternehmen selbst aktiv werden, Interesse wecken und Einblicke gewähren“, betont Hunold.Das Autohaus Ostmann biete daher Praktika an, besuche Ausbildungsmessen und gestalte Broschüren sowie Azubitage.

AKG Thermotechnik

„Die Bewerbungen werden im Vergleich zu den Vorjahren weniger“, berichtet Nicole Husemann aus der Personalabteilung von AKG Thermotechnik in Hofgeismar. Früher habe das Unternehmen etwa 100 Bewerbungen erhalten, mittlerweile seien es nur noch etwa 30.

„Die für dieses Jahr ausgeschriebenen Ausbildungsplätze konnten wir aber alle besetzen“, sagt Husemann. Vier Industriekaufleute und zwei Fachinformatiker starten ab August in die Ausbildung, zwei Mechatroniker und ein Elektriker folgen im September. Lediglich eine Stelle als Industriemechaniker sei aktuell noch frei.

Die Ausbildung sei ein guter Berufseinstieg. „Es ist wichtig, dass die jungen Erwachsenen zunächst praktische Erfahrungen sammeln.“ Ein Studium könne nach der Ausbildung immer noch absolviert werden.

Vitos Bad Emstal

Andrea André, Leiterin in der Unternehmenskommunikation bei Vitos in Bad Emstal ist mit den aktuellen Bewerberzahlen zufrieden: „Beim einjährigen Krankenpflegehilfekurs und bei der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft haben wir noch jeweils zwei bis drei freie Plätze.“ Bis zum 1. Oktober sei eine Bewerbung noch möglich.

„Der Trend geht hin zu kurzfristigen Bewerbungen“, sagt André. Viele junge Erwachsene seien derzeit noch im Urlaub. Sie gehe davon aus, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten noch Interessenten bewerben werden. Auch Vitos muss bei der Suche nach Auszubildenden aktiv werden: „Wir versuchen zum Beispiel über die sozialen Medien auf unsere Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen“, sagt sie.

Volkswagen

Auch der Autokonzern Volkswagen habe alle Ausbildungsplätze besetzen können, sagt Jens Dembowski, Leiter der Volkswagen Akademie in Kassel. „Auf eine Stelle bewerben sich etwa zehn Leute“, berichtet er. Volkswagen in Kassel bilde in 14 technischen und kaufmännischen Zukunftsberufen aus. Eine Ausbildung biete eine gute Orientierungs- und Einstiegsmöglichkeit in das Berufsleben, betont er. In den technischen Berufen und im Bereich der Elektrotechnik sei der Bedarf hoch. (Annika Beckmann)