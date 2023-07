In der Hofgeismarer Manteuffel-Anlage gibt es Tipps zum Artenschutz

Von: Bernd Schünemann

Schüler haben diese wettergeschützte kleinen Insektenhotel aus Dosen gebastelt. Die ersten Wildbienen haben ihren Nachwuchs in den Halmen untergebracht. © Schünemann, Bernd

Der Landkreis Kassel gibt in der Manteuffel-Anlage in Hofgeismar Tipps, wie Gärten oder Rasenflächen für Tiere und Pflanzen attraktiv gestaltet werden können.

Hofgeismar – Ein Steinhaufen im Garten bietet Unterschlupf und Jagdgebiet für Eidechsen. Ein Haufen Laub bietet Quartier für Igel. Und wenn Blütenstände stehen bleiben dürfen, wenn sie verblüht sind, finden Vögel daran oft Nahrung.

Damit Gärten oder Rasenflächen in Gewerbegebieten für Tiere und Pflanzen attraktiv gestaltet werden können, ist oft nur geringer Aufwand nötig. Anregungen dazu will der Landkreis in der Manteuffel-Anlage in Hofgeismar geben. Dort hat die Biodiversitätsbeauftragte Dr. Julia Rosa-Schleich eine Anschauungsfläche angelegt, die viele verschiedene Möglichkeiten zum Artenschutz im eigenen Garten zeigt.

Der Kreis wolle „den generationsübergreifenden Schutz der Artenvielfalt“ vorantreiben, sagte Umweltdezernent Thomas Ackermann bei der Vorstellung der 1500 Quadratmeter großen Fläche. Die entstand mit der Unterstützung von vielen Helfern und Sponsoren aus heimischen Unternehmen und Verbänden. Die Fläche stellte der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen zur Verfügung.

Mit Bienenstand zum Mieten: Imker Gerd Itzenhäuser (links) zeigt dem Kreisbeigeordneten Thomas Ackermann (im Schutzanzug) das Bienenvolk. © Bernd Schünemann

Infos/Insektenhotel

Mit der Anschauungsfläche will der Landkreis informieren. Auch Schulen können sich dort Anregungen holen. Aber sich auch selbst beteiligen, sagten Ackermann und Rosa-Schleich: So wie die Grundschüler, die mit Dosen kleine, wettersichere Insektenhotels gebaut haben. So könnten Artenschutz und Biodiversität Themen im Unterricht werden.

Stein- und Laubhaufen

Wie einfach Artenschutz sein kann, zeigen die Stein-, Holz- und Laubhaufen auf der Fläche. Feld- oder Lesesteine, zu einem Haufen aufgeschichtet, bietet Lebensraum für Eidechsen und andere Tiere. In einem „Totholz-Habitat“ finden Insekten, kleine Säugetiere und Pilze einen Lebensraum. „Im Totholz tobt das Leben“, heißt es bei Naturschützern. Der Randbereich zum Garten sollte nicht gemäht werden.

Martin Geldmacher, Fachbereichsleiter Landwirtschaft, an einem Laubhaufen, in dem sich Tiere im Garten zurückziehen können. © Schünemann, Bernd

Hummelnistkasten

Hummelnistkästen gibt es fertig zu kaufen. Aber auch ein etwas größerer, umgedrehter Blumentopf – gefüllt mit etwas Holzwolle – schafft Raum für ein Nest. Honig- und Wildbienen sowie Hummeln schafften gemeinsam gute Voraussetzung für das Bestäuben von Obstbäumen.

Blühfläche

Samenmischungen für Blühflächen gibt es viele. Man sollte darauf achten, dass sie für die Region geeignet sind.

Interessenten können sich per Mail an dr.julia-rosa-schleich@landkreiskassel.de wenden.