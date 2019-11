In Grundschulen des Kreisteils herrscht derzeit noch kein Mangel

Es ist eine Entwicklung, die nicht neu ist, aber immer weiter zunimmt: In ganz Deutschland gibt es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer.

Laut einer Prognose der Bertelsmann-Stiftung wird die Zahl, der nicht besetzten Lehrerstellen noch höher sein, als bisher errechnet wurde. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist alarmiert. Der Studie zufolge werden insgesamt 26 300 zusätzliche Grundschullehrkräfte gebraucht.

Wie die Nachfrage im Kreisteil Hofgeismar ist, konnte das Kultusministerium auf Anfrage unserer Zeitung nicht mit konkreten Zahlen beantworten. „Wir konnten alle Stellen in den Schulen mit geeignetem Lehrpersonal besetzen“, sagt Pressesprecher Philipp Bender. Wenn es in Ausnahmefällen nicht gelungen sei, konnten Schulen auf Lehrkräfte mit einer anderen Ausbildung, beispielsweise Sozialpädagogen ausweichen, heißt es weiter.

„Wir sind mit Lehrern gut versorgt“, sagt Astrid Kleine-Denke, Rektorin der Sieburgschule in Bad Karlshafen auf Anfrage unserer Zeitung. Probleme, Stellen zu besetzen, gab es in der ganztägig arbeitenden Grundschule bisher nie. Eine Ursache, weshalb es woanders an Lehrer mangeln würde, sieht sie in der schlechten Bezahlung der Grundschullehrer. Diese werden in Hessen schlechter bezahlt als die Kollegen, die an Gymnasien lehren – 553 Euro Unterschied sind es beim Einstiegsgehalt. Die Abweichungen resultieren laut der Universität Kassel auch aus der unterschiedlichen Regelstudiendauer.

Inklusion sieht Kleine-Denk nicht als Grund an, weshalb es an Lehrkräften mangelt. „Die Studierenden und neuen Lehrer kennen es ja nicht anders“, sagt sie.

Auch Sylvia Träger, Schulleiterin der Grundschule Diemelaue in Trendelburg sieht Inklusion nicht als Problem. „Menschen, die ihren Beruf lieben, macht das nichts aus. Sie wollen für die Kinder das beste“, sagt sie. Um mehr Grundschullehrer zu gewinnen, sollte der Numerus clausus an den Unis für das Lehramtsstudium abgeschafft werden. „Das ist doch nur sinnvoll“, sagt sie im Bezug auf den Mangel.

Uni Kassel stockt Studierenden-Anzahl auf

Ein Lehramtsstudium ist beliebt, das zeigen die Zahlen der Universität Kassel: 5043 Studierende sind es. Davon sind 1055 für Grundschullehramt eingeschrieben. In Absprache mit dem Kultusministerium Hessen, hat die Uni Kassel das Angebot im Bereich Lehramt an Grundschulen erweitert. Statt 210 können 240 Leute zum Studium zugelassen werden. 1368 Männer und Frauen hatten sich auf die Plätze beworben.

Foto: sieburgschule//nh