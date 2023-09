Jana Bukacz kandidiert für die FDP

Von: Thomas Thiele

Kennen sich seit langem: Jana Bukacs auf der Weide mit ihrem Shetland-Pony Fienchen. Ein Ausflug mit dem Tier gab ihrem Leben einen entscheidenden Anstoß. © Thomas Thiele

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Jana Bukacz kandidiert für die FDP.

Mariendorf – Fienchen ist schuld daran, dass Jana Bukacz mit Politik anfing und nun für den Hessischen Landtag kandidiert. Als die 30-Jährige aus dem Immenhäuser Stadtteil Mariendorf auf die Weide rund 500 Meter vom Ortsrand kommt, reagiert das Shetland-Welsh-Pony erfreut und schmiegt sich an sie, denn beide kennen sich schon seit ihrer Kindheit.

Als Jugendliche ritt Jana Bukacz gerne mit dem Pony durch die Natur und als ein Waldweg für Pferde verboten wurde, wollte sie wissen, warum. Die FDP in Immenhausen war gegen die Sperrung, sie knüpfte erste Kontakte zur Partei und dort blieb sie.

Ins Parlament gewählt zu werden, ist eine Ehre

„Es ist eine Ehre, ins Parlament gewählt zu werden, dann sollte man dem auch mit aller Energie nachgehen“, kommentiert Bukacz ihre Wahl in den Kreistag Kassel, wo sie sehr viel in parlamentarischen Fragen lernte. Es sei wie im Projektmanagement, in das sie nach dem Abitur 2013 in Hofgeismar hineinwuchs und das zu ihrem Beruf machte: „Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht und projektbezogen abwägen“.

Sie studierte in Salzgitter Sportmanagement und ergänzend Betriebswirtschaft, weil sie sich nebenher mit einer Marketingagentur selbstständig machte. 2017 kam sie in die Heimat zurück, wo sie jetzt mit ihrem Lebensgefährten lebt. Sie entschied sich, die Agentur aufzugeben, trat eine feste Stelle beim Konzern Continental in Hannover an (weshalb sie neben Home Office noch pendelt) und hofft aber auf eine Stelle im Zweigwerk Korbach.

Studie befasst sich mit Protestbewegung der „Letzten Generation“

Nebenbei begann sie ein Studium der Soziologie. Ihre jüngste Studie befasst sich mit der Protestbewegung der „Letzten Generation“, die sich für ihre Überzeugungen strafbar mache, durch „perfekte Aufrufe“ auffalle – und letztlich mit der Frage, wie weit politische Freiheit geht. „Manchmal hilft ein Perspektivwechsel, um zu verstehen, warum andere so denken“, stellt sie Parallelen zur eigenen Politikarbeit fest. Auch im Kreistag gebe es je nach Thema stark divergierende Meinungen.

Pressesprecherin bei den Jungen Liberalen in Kassel

Die 30-Jährige verabschiedet sich von der Pferdeweide, es geht zurück nach Mariendorf und sie schildert ihre Anfänge ab 2015 bei den Jungen Liberalen, wo sie Pressesprecherin in Kassel war: „Bei der FDP ist für mich der Freiheitsgedanke entscheidend, dass jeder so leben kann nach seiner Meinung, bis da, wo die Freiheit des anderen beginnt“.

In der FDP wurde sie als stellvertretende Vorsitzende in den Kreisvorstand gewählt und folgte dann auf Anne Werderich 2020 an die Vorstandsspitze. Dort blieb sie zwei Jahre, bevor sie das Amt aus beruflichen Gründen an Björn Sänger abgab.

Schulen und Angebote auf dem Land attraktiv halten

Durch den Tod des Kandidaten Ingo von Germeten-Neutze rückte Jana Bukacz als Kandidatin für den Landtag nach. Aus dem Kreistag kennt sie die Dynamik von Debatten, die sich ewig um Kleinigkeiten drehen, weil komplexere Inhalte mehr Einarbeitung erfordern: „Da muss man eben Zeit aufbringen, sich in die Fakten reinknien und viele Meinungen hören.“ Oft würden Vorurteile blockieren, man müsse auch mal Perspektiven wechseln, um durchzublicken.

Jana Bukacz will Schulen und Angebote auf dem Land attraktiv halten, damit sie gegenüber Städten nicht weiter abfallen. Sie setzt sich dafür ein, die Rolle von Land- und Forstwirtschaft mehr zu beachten, Mobilitätskonzepte zu überdenken (Alternativen zum Auto attraktiver zu machen), Radwege realistischer zu planen (damit sie auch angenommen werden), das Auto nicht zu verbieten (vor allem nicht auf dem Land) und nicht vorzuschreiben, wie man heizen darf – eben für mehr eigene Freiheit. (Thomas Thiele)

Zwölf Fragen an die Kandidaten: Jana Bukacz Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn … wir in Nordhessen ein gutes Ergebnis erzielen können für die FDP. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: Ein Bier. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Meinem Chef? Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… eine Naturdokumentation in der Mediathek. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: schnelles Fahren, das waren acht Stundenkilometer zu viel. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Ein Rumpsteak. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Michelle Obama. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten… in der Natur, in den Bergen oder am Meer, da habe ich keinen Favoriten. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… die Steuern auf Benzin senken. Was kann man an einem Tag schon schnell schaffen? Entbürokratisierung dauert Jahre. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: „Reine“ von Dadju, einem französischen Sänger. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Sehr gute Frage. (Nach langem Nachdenken:) Nach dem Aufstehen einen Kaffee trinken soll nicht so gesund sein. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: Durchorganisiert, kommunikativ, beharrlich.