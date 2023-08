Wahrzeichen überflutet, Panne dauert länger: Brunnentempel macht große Probleme

Überfluteter Brunnen

+ © Thomas Thiele Überflutet: Der Brunnentempel in Hofgeismar steht nach Starkregen und Pumpenausfall zwei Stufen hoch unter Wasser und ist gesperrt. © Thomas Thiele

Der Brunnentempel am Hofgeismarer Gesundbrunnen steht seit Wochen unter Wasser und ist nicht mehr zugänglich. Eine Lösung gibt es bislang nicht.

Hofgeismar - Landunter am Gesundbrunnen: Der im Jahr 1792 erbaute und 2011/2012 wegen Einsturzgefahr sanierte Brunnentempel am Hofgeismarer Gesundbrunnen steht seit Wochen unter Wasser und ist nicht mehr zugänglich. Dahinter stecken technische Probleme, wie Olaf Dellit als stellvertretender Sprecher der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck auf Anfrage der HNA erläuterte. Landeskirche gehört neben anderen Gebäuden auch der Brunnentempel, der vor rund zwölf Jahren für 450 000 Euro saniert wurde, darunter auch größere Spendensummen. Weitere 500 000 Euro flossen damals in die Sanierung von Zuleitungen und Kanalnetz.

Das steckt hinter dem Tempel am Hofgeismarer Gesundbrunnen

Das Wasser steht seit mehreren Wochen etwa einen halben Meter hoch in dem unter Oberflächenniveau gelegenen Tempel. Grund: Zum einen befindet sich unter und neben dem Brunnentempel ein Kuppelgewölbe, das über zwei Schächte innerhalb des Brunnentempels zugänglich ist und dessen Sohle aus einer Lage Sandsteinblöcke und auf Lücke gelegten Holzbohlen besteht. Das unter dem Tempelboden liegende Kuppelgewölbe fungiert bei steigendem Grundwasser als Grundwasser-Fassungsanlage und fängt somit auch grundwasserführende Schwemmsande und Flusskiese auf.

Bei hohem Grundwasserstand ist das Gewölbe vollständig gefüllt, beziehungsweise das Grundwasserpotenzial ist so hoch, dass auch der Tempelboden über dem Kuppelgewölbe eingestaut wird.

Während des normalen Betriebs wird der Grundwasserspiegel dauerhaft unter das Niveau des Tempelbodens abgesenkt. Das geschieht durch eine Pumpe mit Schwimmersteuerung im Kuppelgewölbe (zentraler Schacht im Brunnentempel) und über die Wasserförderung in dem neu installierten Brunnenschacht.

Pumpe im Brunnentempel kaputt

Die vom Schacht ausgehende Druckleitung entwässert etwa 250 Meter vom Schacht entfernt in einen Zulaufschacht in den Ablauf des Teiches. Dies wurde 2019 ertüchtigt, indem vor dem Zulauf ein Überlauf neu hergestellt und an die nahe gelegene öffentliche Kanalisation angeschlossen wurde.

+ Der Tempel wurde 2012 rundum saniert, auch mit Hilfe vieler Geldspenden. © Thomas Thiele

Ein Grund für den Rückstau ist, dass im bisherigen Betriebszeitraum aufgrund von Sedimenten und Eisenfällungen die Fördertechnik umfangreich gewartet werden musste, insbesondere die Pumpe im Hauptschacht, die Förderpumpe für die Brunnenschale sowie die Brunnenschale selbst. Aktuell gibt es nun einen Pumpenschaden, der zu dem Wasserstand im Tempel führt. Die Besonderheit des Quellwassers des Gesundbrunnens, Sedimente ähnlich wie Sandkörner zu bilden, stellt besondere technische Anforderungen an die Pumpen im Untergrund des Brunnentempels, die notwendig sind, um den hohen Grundwasserspiegel auszugleichen.

Experte sucht noch nach Lösungen

Andere Ableitungen des gestauten Wassers sind laut Landeskirchensprecher Dellit leider nicht möglich. Derzeit werde an einer technischen Lösung gearbeitet. Hierfür wurde ein Fachplaner beauftragt. Es wird eine Ausführung im letzten Quartal dieses Jahres avisiert. Dann könne der Tempel wieder betreten werden. Das Wasser am Gesundbrunnen galt im 17. Jahrhundert als Heilwasser und wurde auch für Badekuren genutzt, was zu einem Aufstieg des Bad Gesundbrunnen zu einem Treffpunkt von reichen und prominenten Gästen führte. Heute gilt das stark eisenhaltige Wasser als nicht mehr trinkbar.

Laut Landeskirche handelt es sich um eine Mixtur aus Quellen- und Grundwasser. Olaf Dellit: „Es wird angenommen, dass dies schon immer so war, lediglich in einem anderen Verhältnis, sodass es zu keiner Zeit empfehlenswert war, das Wasser zu trinken. Daher wurde bei der Sanierung auch keine Zapfstelle mehr vorgesehen.“ Zum Schutz der Besucher und Besucherinnen des Brunnens wurde ein Hinweisschild angebracht, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt.

Brunnen immer schon anfällig für Defekte

+ Wasserglocke: So sah die Düse in der Brunnenschale anfangs aus, funktionierte aber nicht lange. © Thomas Thiele

An der Brunnenschale gab es schon früh Defekte. Der Wasserauslass setzte sich wegen der Inhaltsstoffe innerhalb kürzester Zeit zu und es ergab sich schnell, dass das geplante Erscheinungsbild einer austretenden, umgekehrten Wasserschale nicht möglich ist. Dies gilt selbst, wenn eine intensive wöchentliche Reinigung des zahnradartigen Wasseraustrittes vorgenommen würde. Daher wurde entschieden, auf das ursprüngliche Bild zu verzichten und das Wasser aus dem Auslass „quellen“ zu lassen. (Thomas Thiele)

