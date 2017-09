Kardiologie-Chefarzt Schmidt verlässt die Kreisklinik Hofgeismar

Hofgeismar. Über 15 Jahre lang war Dr. Wilhelm Schmidt an der Kreisklinik Hofgeismar, hat die Kardiologie dort aufgebaut. Demnächst verlässt er das Krankenhaus und hat sich jetzt schon einmal verabschiedet.

Viel Aufhebens um seine Person ist nicht sein Ding. Und so verabschiedete sich Kardiologe Dr. Wilhelm Schmidt, Chefarzt der Kardiologie an der Kreisklinik Hofgeismar, am Samstagmorgen im bescheidenen Rahmen eines Herzseminares in der Hofgeismarer Stadthalle von seinen Patienten und Wegbegleitern. Eine offizielle Entlassungsfeier seines Arbeitgebers, der Gesundheit Nordhessen, lehnte der 63-Jährige ab.

„Einer der Besten und vor allem beliebtesten Ärzte, wird nun bald gehen“, sagte Peter Zeuner, der die Herzstiftung im Kasseler Raum vertritt, und spielte damit auf Schmidts Eintritt in den Ruhestand im November an. Zeuner war es auch, der dem Arzt für seine 15-jährige ehrenamtliche Unterstützung bei den jährlichen Seminaren dankte und ihm im Namen seiner Stiftung eine Auszeichnung übergab.

Als Schmidt 2001 vom Kasseler Klinikum nach Hofgeismar wechselte, war er es, der hier eine kardiologische Abteilung aufbaute. Durch die gute Zusammenarbeit mit Kollegen des Klinikums, welche etwa Infarktpatienten übernahmen, hatte sich der Bereich schnell etabliert und genoss einen guten Ruf unter Herzpatienten. „Ich wollte immer ein Kümmerer sein“, sagte Schmidt, eben einer, der sich Zeit nimmt für seine Patienten und das Beste für sie herausholt. Weil damit auch viele „verpatzte Weihnachtsfeste“ oder „abgeblasene Radtouren an Ostern“ einhergingen, sei er ganz besonders seiner Familie dankbar, die dafür stets Verständnis hatten. Dass der beliebte Arzt Kardiologe wurde, ist, wie er sagt, eher einem Zufall geschuldet. Nach seiner Ausbildung zum Internisten sei eine Stelle bei Kardiologe Professor Rolf Heinecker frei gewesen. Diese Chance habe er ergriffen und sei so zur Herzmedizin gekommen.

Nach mehr als 30 Berufsjahren weiß Schmidt, dass dies genau die rechte Entscheidung war, denn die Herzmedizin sei so etwas Faszinierendes, was einen nie mehr loslasse. Unter seinen allein 2000 ambulanten Patienten, die er pro Jahr in Hofgeismar behandelte, waren nicht wenige mit Herzrhythmusstörungen. „Das haben wir voll drauf, aber auch Herzklappenfehler können wir gut behandeln.“

1980 begann Schmidt seine Laufbahn im Stadtkrankenhaus Kassel, dem heutigen Klinikum. In seiner Hofgeismarer Zeit widerfuhr ihm nicht nur Erfreuliches, so musste er etwa hinnehmen, dass Katheteruntersuchung aufgegeben wurden. Übrigens hat Schmidt für seinen Patienten noch eine gute Nachricht: „Es geht in Hofgeismar weiter, mehr darf ich aber noch nicht sagen.“