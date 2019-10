Verletzter Mann aus Trendelburg gibt an, in Kassel überfallen worden sein

Polizei sucht nach Zeugen

Am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, musste ein Verletzter von Rettungskräften am Bahnhof in Hümme behandelt werden. Er gab gegenüber der Polizei an, in Kassel überfallen worden zu sein.