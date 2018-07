Kelze: Strohballenpresse stand Dienstagabend in Flammen

125.000 Euro Schaden

+ © Tanja Temme Feuer gelöscht: 50 Feuerwehrkräfte aus Hofgeismar, Kelze und Grebenstein waren im Einsatz. © Tanja Temme

Kelze. Ein technischer Defekt an einer Strohballenpresse löste am Dienstagabend einen Brand auf einem Kelzer Feld aus. Neben der Maschine standen mehrere Bereiche des Stoppelfeldes in Flammen.