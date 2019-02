Die Kelzer "Schinkentruppe" macht seit 30 Jahren Schinken

Hobby Pökeln

+ © Tanja Temme Besondere Qualität: Einige haben noch etwas Schinken vom letzten Jahr übrig. © Tanja Temme

Auf einem alten Heuboden mitten in klein Kelze ist ein besonderer Schatz verborgen: 40 prachtvolle Schinken baumeln hier hoch oben unter der Decke, fleischige Delikatessen, die es in dieser Qualität nicht so einfach zu erwerben gibt.