Kieferorthopädische Praxis Dr. Valencia-Berlipp seit einem Jahr in Hofgeismar

Vor einem Jahr hat Dr. Marcela Valencia-Berlipp ihre Facharztpraxis für Kieferorthopädie in Hofgeismar eröffnet. Die Ärztin blickt positiv auf die ersten zwölf Monate.

„Wir haben hier mit der Familie Köhler ganz tolle Vermieter gefunden. Gemeinsam konnten wir viele Ideen so umsetzen, sodass wir nun in meiner Wunsch-Praxis arbeiten dürfen“, freut sich die Fachzahnärztin für Kieferorthopädie. „Jetzt ist es an der Zeit Danke zu sagen für ein sehr schönes und ereignisreiches erstes Jahr in Hofgeismar.“

Vom ersten Moment an hat sich die Kieferorthopädin in Hofgeismar sehr wohl gefühlt und wurde nicht nur von Patienten und deren Eltern gut aufgenommen, auch die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von den Kollegen aus der Region klappte prima. „Meinem Team kann ich auch nur für die tolle Stimmung in der Praxis und die sehr gute Mitarbeit danken“, so Dr. Marcela Valencia-Berlipp. „Und ich bin überzeugt, dass sich unsere neue Ärztin, Frau Christina Pieper, die uns ab September unterstützen wird, ebenfalls prima in die Praxis einfügen wird.“

Aus- und Weiterbildung ist ihnen wichtig

Die Aus- und Weiterbildung ihres Teams ist Dr. Marcela Valencia-Berlipp sehr wichtig. Deshalb bildet sie in ihrer Praxis nicht nur seit August eine Zahnmedizinische Fachangestellte mit dem Schwerpunkt Kieferorthopädie aus, auch ein Schülerpraktikant begleitet sie ein Jahr lang parallel zu seinem Schulunterricht in der 11. Klasse. „In meiner kieferorthopädischen Praxis behandle ich Patienten jeden Alters“, betont die Fachärztin und fügt hinzu: „Gerne informiere ich Sie über die richtige Behandlungsmethode, wie zum Beispiel festsitzende Apparaturen oder nicht sichtbare Schienen, die Zahnfehlstellungen auch bei Erwachsenen noch korrigieren können.“

Die Praxis ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis donnerstags: 9–12 Uhr und 13–18 Uhr, freitags: 9–12 Uhr und 13–16 Uhr.

www.kfo-hofgeismar.de