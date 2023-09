Kita-Einzug muss noch warten: Wichtige Unterlagen für die Betriebsgenehmigung fehlen

Von: Thomas Thiele

Einer der fünf provisorischen Container steht an der Rückseite des Gemeindehauses unmittelbar am Zaun zum Nachbargrundstück. Das ist einer der Fakten, die in den Verwaltungen Kopfschmerzen bereiten. © Thomas Thiele

Eigentlich sollten am Montag dieser Woche die Kinder aus der wegen Sanierungsarbeiten geschlossenen evangelischen Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Hofgeismar in den Ausweichkindergarten an der Brunnenstraße einziehen.

Hofgeismar – Doch das verschiebt sich um noch unbekannte Zeit. Einige Kinder können in einer Notgruppe am alten Standort draußen betreut werden und nutzen Einrichtungen der nicht von der Sanierung betroffenen Hortgruppe, die anderen Kinder müssen noch zuhause bleiben.

Grund für die Verzögerung sind fehlende Unterlagen. Unter anderem liegt keine Baugenehmigung vor. Das bestätigte Pfarrer Sven Wollert, Sprecher des evangelischen Kirchenkreises Hofgeismar-Wolfhagen, auf Anfrage.

Kita sollte als Ausweichlösung in Gemeindehaus umziehen: Baugenehmigung liegt allerdings nicht vor

Nachdem Ende Dezember gravierende Schäden an der Kita Hospitalstraße festgestellt wurden, fand man im Pfarr- und Gemeindehaus am Gesundbrunnen eine vorübergehende Ausweichlösung. Es musste aber umgebaut werden. Die Kirche als Bauherr, die Stadt Hofgeismar, das Planungsbüro, das Jugendamt und das Brandschutzamt des Landkreises sowie die Unfallkasse standen im engen Kontakt, um das Projekt in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit umzusetzen.

Allerdings stellte sich beim Abnahmetermin der Fachaufsicht des Kreises Kassel für die Kindertagesstätten am 1. September heraus, dass keine Baugenehmigung vorliegt. Die ist jedoch Voraussetzung für die zu erteilende Betriebserlaubnis.

Fragen des Brandschutzes sind noch nicht geklärt

„Der Bauaufsicht des Landkreises Kassel sind die Brisanz und der Zeitdruck des Kita-Zweckverbandes sowie die Herausforderungen für die Eltern der betroffenen Kinder bewusst“, erklärt Tim Rüddenklau als Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt beim Kreis Kassel. Unter anderem waren vor allem Fragen des Brandschutzes noch nicht abschließend geklärt, weshalb es mehrfach Abstimmungen mit der Kirche und dem Architekturbüro gab.

Dazu gehörten auch Fragen im Zusammenhang mit der Bauart der neu aufgestellten Container und die Grenzbebauung. Inzwischen wurden weitere Unterlagen vorgelegt, um die brandschutztechnischen Details abzustimmen. Rüddenklau: „Die erforderliche Baugenehmigung kann daher nun kurzfristig erteilt werden.“

Ergebnis ist für alle Beteiligten ärgerlich

Carsten Bönning zog als Geschäftsführer des Zweckverbands Evangelischer Kindertagesstätten Hofgeismar-Wolfhagen eine Zwischenbilanz: „Im Ergebnis ist das für alle Beteiligten sehr ärgerlich. Vor allem aber tun mir die Kinder der Villa Kunterbunt leid, die sich schon auf ihre neue Kita gefreut haben.“ Ilona Schmand, Leiterin der Kita „Villa Kunterbunt“, ist unterdessen dankbar, dass die Eltern die missliche Situation ihr gegenüber bisher so gefasst aufgenommen haben: „Aber lange werden wir sie nicht mehr mit der Notbetreuung strapazieren dürfen.“

Auf eine genaue Aussage, wann die Freigabe zu erwarten ist, wollte sich gestern niemand festlegen. Alle hoffen, dass „kurzfristig“ im besten Fall wirklich „kurz“ und „schnell“ bedeutet. (Thomas Thiele)