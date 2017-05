Kleinkriminelle zerstören teures Fenster und klauen Tiefkühldonuts

Hofgeismar. Da hatte wohl jemand ganz schön Heißhunger: Am Wochenende haben Unbekannte Tiefkühl-Donuts und -Muffins aus dem Bahnhofskiosk in Hofgeismar gestohlen.

Gesamtwert der entwendeten Süßspeisen: 18 Euro. Soweit so gut, wäre da nicht die kaputte Kioskscheibe.

Die Donuts waren nämlich sicher verwahrt. Bereits in der Nacht auf Freitag waren die Einbrecher am Werk, scheiterten aber an der dreifach verglasten Fensterscheibe. „Da war jemand mit einem Hammer unterwegs, nehme ich an“, sagt Kioskbetreiber Uwe Bartels.

Nachdem zwei von drei Glasscheiben kaputt waren, kamen die Kleinkriminellen in der Nacht zum Samstag zurück. „Die haben sich richtig Mühe gegeben“, sagt Bartels.

Mit nur noch einer dünnen Glasscheibe zwischen sich und der Beute waren die Täter erfolgreicher als am Vorabend. Den großen Fang machten sie allerdings nicht: Sie klauten Muffins und Donuts aus der Tiefkühltruhe, andere Lebensmittel wurden im Kioskinnenraum verteilt. Guten Appetit.

Das dreifach verglaste Fenster zu ersetzen kostet die Stadt Hofgeismar jetzt hunderte Euro.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa