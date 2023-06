Kreis Kassel: Kommunen schlagen Alarm - Finanzielle Entlastung und weniger Bürokratie gefordert

Von: Bernd Schünemann, Natascha Terjung

Den Vorgaben von Bund und Land können die Kommunen kaum gerecht werden. Die Arbeit und die Kosten bleiben jedoch bei ihnen hängen.

Entlastung für Kommunen gefordert – Politikverdrossenheit ist eine Folge

Kreis Kassel – Wachsende Bürokratie, die Auswirkungen der Krisen und immer mehr Aufgaben – das sorgt für eine Überforderung der hessischen Kommunen. Das stellt nicht nur der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) fest. Das unterstreicht auch Karsten Schreiber (CDU), Bürgermeister in Fuldatal und Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Kassel. „Das geht so nicht weiter“, erklärt Schreiber mit Blick auf die Europäische Union, Bund und Land: Von dort kämen „fast täglich“ neue Rechtsverordnungen oder unübersichtliche Förderprogramme.



Kritisiert werden vor allem die Vorgaben von Bund und Land, denen die Kommunen kaum gerecht werden könnten. Der HSGB fordert von Bund und Land wieder mehr Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung.



Die Bürgermeister im Landkreis Kassel sehen das ebenso. Sie haben aus Protest nicht am Tag der Kommunen beim Hessentag teilgenommen. Weitere Aktionen werden vorbereitet: Die Bürgermeister suchten das Gespräch mit Politikern von Land und Bund, kündigt Schreiber an. Der Landkreis unterstütze sie.



Martin Lange, Bürgermeister in Trendelburg, verweist ebenfalls auf die wachsenden Herausforderungen. Bund und Land würden etwas entscheiden, Arbeit und Kosten jedoch blieben an den Kommunen hängen. Dabei seien die Vorgaben oft sehr umfangreich und dadurch zeitintensiv. Das bemerke er vor allem bei Förderprogrammen. „Die Kommunen müssen die Kohlen aus dem Feuer holen“, sagt Lange.



Auch Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber sieht das Problem. Städte und Gemeinden müssten immer mehr Aufgaben erfüllen, „ohne dass der Staat seiner Verpflichtung nachkommt, die Kommunen ausreichend mit Geld auszustatten“, sagt Löber. Diese Zusammenhänge seien für viele Menschen schwer nachvollziehbar. So könne man merken, dass das Interesse an (Kommunal-)Politik abnehme. Die Belastung der Kommunen führten auch zum Verdruss der Bürger, sagte Schreiber. Das zeigten die aktuellen Umfrageergebnisse. Foto: Privat



Durch die engen Vorgaben von Bund und Land kommen die Kommunen im Kreis Kassel an ihre Belastungsgrenze. In einem Positionspapier fordert der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) klare Prioritäten, weniger Bürokratie und bessere Bedingungen für kreatives und flexibles Arbeiten in den Kommunen.

Der HSGB

Auf Anfrage unserer Zeitung berichtet David Rauber, Geschäftsführer des HSGB, dass Kommunen sich an ihren Verband gewandt und von „knappen Kassen“ berichtet haben. Der Fachkräftemangel mache ihnen zu schaffen, vor allem in den Kindertagesstätten. „Das Land hat Personalstandards gesetzt, die gut gemeint sind – aber es gibt die Arbeitskräfte nicht“, sagt Rauber. Die Folge: Vielerorts müssten Kinder und Eltern auf „verlässliche Betreuung“ warten, Gruppen werden geschlossen oder Öffnungszeiten eingeschränkt.

Die Kommunen leisteten schon immer das meiste für die Bevölkerung, sagt Rauber. Mittlerweile seien allerdings die rechtlichen Vorgaben und damit der Zentralismus mehr geworden. Doch was für die jeweilige Kommune am besten wäre, könne nicht umgesetzt werden. „Ein Kindergarten in Baunatal oder Breuna muss doch anders aussehen dürfen als in Berlin oder Bremen“, meint der HSGB-Geschäftsführer.

Der Verband stellt in seinem Positionspapier außerdem fest, dass das Vertrauen in die Politik schwinde. Das zeige sich nicht nur an der sinkenden Wahlbeteiligung, sondern auch an der Enttäuschung, wenn kommunale Vorhaben wegen fehlenden Geldes oder zu hohen Standards von Bund und Land nicht rechtzeitig umgesetzten werden könnten.

Der Sprecher

Auch Karsten Schreiber, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, macht eine zunehmende Politikverdrossenheit aus. Für die Bürgermeister und Verwaltungen werde es immer schwieriger, bei allen Forderungen, Standards und arbeitsintensiven Förderprogrammen den Überblick zu behalten. Das merkten auch die Bürger, die verunsichert würden. Seit Jahren seien die Menschen „gefühlt in einer Dauerkrise“. Das habe 2015 mit der „Flüchtlingskrise“ angefangen, habe sich über Corona, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise im vergangenen Jahr fortgesetzt. Schreiber sieht das mit als Grund für das schwindende Vertrauen in die etablierten Parteien, das jüngst Umfragen gezeigt hätten.

Die Bürgermeister

„Die Bürger sind häufig unzufrieden mit der Arbeit der Verwaltung und der Politik“, sagt Trendelburgs Bürgermeister Martin Lange. Die Gründe dafür, dass manches nicht so läuft wie gedacht, sei oft der „großen Regelungstiefe“ geschuldet. „Das setzt uns unter Druck“, berichtet Lange. Für manche Förderprogramme gebe es sehr strikte und umfangreiche Vorgaben, weshalb einige Projekte vorgezogen werden müssten. Das sei für Bürger natürlich unverständlich. Als Beispiel nennt Lange die Starkregengefahrenkarte, die für den Stadtteil Gottsbüren erstellt werden muss, um daraus die nötigen Baumaßnahmen ableiten zu können. „Dabei geht es um sechsstellige Summen.“ Für die Karte müsse ein Ingenieurbüro beauftragt werden, das ein Angebot für die Förderung erstelle – das gestalte sich jedoch schwierig. So werde es zeitlich knapp, um noch Geld aus dem Fördertopf zu bekommen. Doch besonders beim Thema Förderung sei man zum Glück mit dem Landkreis Kassel und dem Service Regionalentwicklung gut aufgestellt. „Ohne sie würden wir bei Fördermitteln kaum vorankommen.“

Wolfhagens Erster Stadtrat Karl-Heinz Löber weist auf ein anderes Förderprogramm hin: die Bezuschussung von Radwegen. Da stehe vom Bund Geld zur Verfügung. Doch nicht jede Gemeinde, die gern einen Radweg bauen würde, könne den notwendigen Eigenanteil aufbringen, da ihre Finanzen knapp seien. (Natascha Terjung & Bernd Schünemann)