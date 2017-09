Die Knochen leuchten in Hofgeismar jetzt in 3D

Bessere Bilder: Radiologin Dr. Stephanie Knoche betrachtet das Bild eines Ellenbogengelenks in drehbarer 3D-Darstellung.

Hofgeismar. Schonender und schneller und in deutlich besserer Bildqualität als bisher können ab sofort die Untersuchungen mit einem neuen Computertomographen (CT) in der Röntgenabteilung der Kreisklinik Hofgeismar erfolgen.

Nach mehrwöchigem Umbau läuft das Gerät – Kauf und Umbau kosten rund 450 000 Euro – jetzt im Vollbetrieb. „Unser neuer 16-Zeilen-CT ist eindeutig ein Premium-Gerät in seiner Liga“, sagte Geschäftsführer Dr. Günter Peters bei der Vorstellung. Es sei ein Grundstein für schnelle und präzise Diagnosen.

Das neue Gerät ist für die gesamte Bandbreite der Untersuchungen in einer Klinik ausgelegt. Als besonders geeignete Einsatzgebiete nennt Radiologin Dr. Stephanie Knoche die Neurologie, Gefäßdiagnostik, Onkologie und Notfallmedizin: „Wir haben jetzt ideale Möglichkeiten. Ganzkörperscans dauern weniger als eine Minute, wichtig beispielsweise bei Unfallopfern, bei denen wir in kürzester Zeit Verletzungen in verschiedenen Bereichen des Körpers diagnostizieren können.“

+ Bessere Bilder: Radiologin Dr. Stephanie Knoche betrachtet das Bild eines Ellenbogengelenks in drehbarer 3D-Darstellung. © Thiele

Der neue CT bringe zahlreiche Vorteile. Dazu gehören eine um 40 Prozent geringere Strahlendosis, die die Patienten weniger belastet. Falls die Patienten Implantate oder Metallprothesen im Körper tragen, beeinträchtigen diese die Aufnahmen deutlich geringer als beim früheren Gerät, das vor acht Jahren gekauft wurde, damals schon gebraucht war und deutlich langsamer arbeitete. Ein Lungen-CT dauert mit 20 Sekunden nur noch halb so lange und bedeutet weniger Atempausen für die Patienten.

Es können nun auch deutlich größere und schwerere Personen (bis zu 200 Kilogramm) untersucht werden. Die Brust- oder die Lendenwirbelsäule lässt sich jetzt in ihrer gesamten Länge darstellen. Es sind Mehrphasen-Untersuchungen mit Kontrastmittel sowie 3D-Darstellungen möglich. In der Radiologie der Kreisklinik Hofgeismar werden jährlich über 2000 Patienten per CT untersucht.

Stichwort Computertomographie

Die Computertomographie (CT) ist eine schnelle und schmerzfreie Methode, um kontrastreiche und aussagekräftige Bilder sämtlicher Körperregionen zu erhalten – vom Gehirn über innere Organe, Herz und Blutgefäße bis zu Knochen. Während der Patient liegt, rotiert um ihn herum eine Röntgenröhre. Ihr Strahl führt durch den Körper und wird von einem Detektor erfasst.

Aus den Messdaten errechnet ein Computer dann detaillierte Schichtaufnahmen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der schnellen und aussagekräftigen Ergebnisse wird die CT heute auf zahlreichen medizinischen Gebieten eingesetzt. Typisch sind die Abbildung von Wirbelsäule sowie Weichteilen, Blutgefäßen und Knochen. Aus der Notfallmedizin ist sie wegen der sehr kurzen Untersuchungszeit von wenigen Sekunden nicht mehr wegzudenken.