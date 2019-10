Der Kreisteil Hofgeismar verliert weiter an Einwohnern

Der Kreisteil Hofgeismar verliert Einwohner. Dies geht aus den neuesten Zahlen hervor, die jetzt das Statistische Landesamt vorlegte.

Während in Hessen landesweit mehr Menschen leben und auch der Landkreis Kassel steigende Einwohnerzahlen vermelden kann, gingen sie in den ersten sechs Monaten diesen Jahres im Kreisteil Hofgeismar zurück. In den zehn Kommunen des Altkreises wohnten demnach zum Stichtag 30. Juni 56.807 Menschen – 65 weniger als zum Jahresbeginn.

Nur drei der zehn Kommunen im Kreisteil können sich dem Negativ-Trend entziehen: Grebenstein, Calden und Immenhausen. Die drei Kommunen im Speckgürtel von Kassel profitieren ganz offensichtlich von der Nähe des Oberzentrums mit seiner guten ärztlichen und kulturellen Infrastruktur. Kassel selbst muss übrigens ein leichtes Minus hinnehmen.

Den stärksten Zuwachs im Kreisteil hat Calden zu vermelden. Laut Statistischem Landesamt gab es dort Ende Juni 7579 Einwohner, 29 mehr als zum Jahreswechsel. Der stärkste Rückgang traf Wahlsburg, wo die Zahl binnen sechs Monaten um 21 auf 2023 sank.

Ein Rückgang trifft diesmal auch die ehemalige Kreisstadt Hofgeismar. Mit 16 Personen bei über 15.000 Einwohnern ist er allerdings vergleichsweise gering und kann auch statistischen Schwankungen unterliegen.

Keine große Veränderung ergibt sich beim Geschlechterverhältnis: 50,9 Prozent der Einwohner im Landkreis Kassel sind weiblich, das ist in etwa der Wert, der seit Jahren gemessen wird. Leicht angestiegen ist in den ersten Monaten hingegen der Anteil der Einwohner, die keinen deutschen Pass besitzen. 7,1 Prozent der Einwohner im Kreis waren dies zur Jahreswende, bei 7,3 Prozent lag der Wert Ende Juni. In der Stadt Kassel ist der Ausländeranteil doppelt so hoch, im Kreisteil Hofgeismar ist er mit 6,7 Prozent unterdurchschnittlich. Eine einheitliche Tendenz ist hier nicht festzustellen. In Bad Karlshafen sank beispielsweise die Zahl der Einwohner ohne deutschen Pass um 15 Personen, im benachbarten Trendelburg stieg sie hingegen um 16 an.