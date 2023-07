Kultursommer: Acapella-Band „anders“ begeistert in Veckerhagen

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Stimmgewaltige Clique, mit der man gern durch einen lauschigen Acapella-Abend chillt: die Freiburger Band „anders“ begeisterte beim Kultursommer Nordhessen in Veckerhagen. © Sascha Hoffmann

Wie sich Künstler bei Konzerten im grellen Scheinwerferlicht fühlen müssen, weiß spätestens seit Samstagabend jeder, der beim Kultursommer Nordhessen keinen der wenigen Schattenplätze ergattert hat.

Veckerhagen – Der Hof des Jagdschlosses, sonnendurchflutet und mehr Sauna als Konzertarena, ist zwar wunderschön, im absoluten Hochsommer aber doch eher für anderes geeignet. Doch ab einem gewissen Punkt nimmt man seinen sonnenverbrannten Nacken und die verschwitzte Kleidung gern in Kauf, dann nämlich, wenn man erkannt hat, welch musikalischen Hochgenuss man da serviert bekommt.

Die Freiburger Acapella-Band heißt nicht nur „anders“, sie ist es auch, und das auf ganz erfrischende Weise, ohne damit Auswirkung auf die Temperaturen zu haben. Mit ihrem Programm „Kurzurlaub“ haben die fünf Freiburger Sänger selbigen versprochen, und genau so fühlt es sich dann auch an, wenn sie die komplette Klaviatur des modernen Vokalpops auspacken – inklusive Beatboxing, Loops und allem, was dazu gehört. Hier sind fünf fantastischen Gesangsstimmen am Start, dank derer wohl niemand auch nur für eine Sekunde die nicht vorhandenen Instrumente vermisst.

Begeistern mit lockeren Eigenkompositionen

Johannes Berning, Adrian Goldner, Florian Clasen, Moritz Nautscher und Johannes Jäck liefern ein komplett stimmgemachtes Soundbrett, das gleichzeitig erstaunt und erfreut. Hier wird Acapella auf das allerhöchste Niveau gesetzt, und das ganz ohne die typischen Vokalklassiker, die man sonst serviert bekommt. Die fünf Sänger, alle Anfang 30, machen seit der achten Klasse zusammen Musik und setzen dabei fast ausschließlich auf locker-flockige Eigenkompositionen.

Die treffen schnell mitten ins Herz – mal melancholisch-tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch und mitunter auch herzzerreißend komisch. Hier und da klingen die singenden Freunde dabei wie die Prinzen, nur cooler. Dann werden sie zu Clowns, nur wirklich komisch. Und ein bisschen Boygroup ist natürlich auch dabei, nur ohne an Marionettenfäden irgendwelcher Produzenten zu hängen.

Texte, Arrangements, Choreografien – alles stammt von der Jungsclique aus Freiburg, und das merkt man. Ihre Songs sind wie gemacht für einen kleinen Sommertrip, zumindest für einen knapp zweistündigen Kurzurlaub für Herz, Geist und Seele. Eine Reise raus aus dem Alltag, rein in die imaginäre musikalische Hängematte, in der es sich herrlich durch den Abend chillen lässt – auch trotz Sonnenbrand im Nacken und Tropentemperaturen.