Landkreis Kassel renaturiert 55 Hektar Kalkmagerrasen

Von: Annika Beckmann

Freuen sich über die Artenvielfalt auf der Kalkmagerrasenfläche bei Hofgeismar: von links Thomas Ackermann (Umweltdezernent des Landkreises Kassel), Prof. Dr. Thomas Fartmann (Universität Osnabrück), Projektleiter Jürgen Düster (Landkreis Kassel) und Dr. Sandra Balzer (Leiterin des Fachgebiets Zoologischer Artenschutz beim Bundesamt für Naturschutz). © Annika Beckmann

Der Landkreis Kassel hat etwa 55 Hektar Kalkmagerrasen beim länderübergreifenden Naturschutzprojekt zur Förderung der Artenvielfalt im Diemeltal renaturiert. Projektleiter Jürgen Düster erklärte beim Ortstermin, worum es dabei geht.

Hofgeismar – Ehemalige Kalkmagerrasenflächen von Kommunen und Privatbesitzern seien an 40 Standorten entbuscht und bewaldete Flächen von Hölzern befreit worden. Als Projektpartner beteiligten sich die Landschaftsstation im Kreis Höxter und das Naturschutzzentrum Biologische Station Hochsauerlandkreis.

Zum Abschluss des Projekts zogen die Verantwortlichen und das Bundesamt für Naturschutz Bilanz. „Ein Großteil der Flächen wird mit Schafen und Ziegen, teilweise auch mit Rindern und Pferden beweidet“, sagt Düster. Zehn Hektar seien temporär angelegt worden. „Es liegt nun in der Hand der Eigentümer, ob sie die Fläche weiterhin beweiden wollen“, sagt Düster.

Beweidung soll fortgeführt werden

Grundsätzlich solle die Bewirtschaftung mithilfe regionaler Förderprogramme weiterhin stattfinden, um die Offenhaltung der Flächen auch nach dem Projekt zu gewährleisten, ergänzt der Umweltdezernent des Landkreises Kassel, Thomas Ackermann. Ein großer Dank gelte auch dem Schäfer Nino Max, der fünf Flächen rund um Hofgeismar mit seinen Schafen beweidet. Mehr als 50 Pflanzenarten, darunter Thymian, Kreuzblumen, Habichtskraut sowie zahlreiche Insekten lassen sich auf den renaturierten Kalkmagerrasenflächen finden.

Gefördert wurde das Projekt als Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E) vom Bundesamt für Naturschutz sowie vom Bundesumweltministerium und den Ländern Nordrhein-Westfalen und Hessen. „Ich bin sehr froh, dass wir das Vorhaben gemeinsam mit allen Partnern umsetzen konnten“, sagt Andreas Becker von der Stadt Hofgeismar. Es sei in den politischen Gremien einstimmig beschlossen worden, das Projekt länderübergreifend zu gestalten.

Dr. Sandra Balzer vom Bundesamt für Naturschutz erklärt, dass auch eine wissenschaftliche Begleitung dazugehöre. „Viele Projekte werden sich erst im Laufe der Zeit in ihrer Wirksamkeit zeigen“, sagt sie.

Kalkmagerrasenfläche in Hofgeismar hat sich gut entwickelt

Professor Thomas Fartmann von der Universität Osnabrück forscht gemeinsam mit seinem Team seit fast 30 Jahren im Diemeltal. „Der Zustand einiger Kalkmagerrasen in der Region war sehr schlecht“, sagt Fartmann. So sei das Interesse entstanden, etwas gegen die Verbuschung zu unternehmen. „Mit dem Projekt konnten wir einiges erreichen und die Biodiversität deutlich verbessern.“ Das Thema spiele in der Region nun eine größere Rolle. „Es wurde ein Diemeltaler Schmetterlingssteig sowie ein Wanderweg mit Infoschildern errichtet“, so Fartmann. Die Kalkmagerrasenfläche beim Heuberg nahe Hofgeismar habe sich gut entwickelt.

„Wir haben hier zwei Kontrollflächen, die lediglich beweidet werden. Bei den anderen Flächen wurde Mahdgut aufgetragen und Insekten übertragen“, sagt Dominik Poniatowski, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Osnabrück. Mithilfe eines modifizierten Laubsaugers kontrolliere man das. Nach dem punktuellen Einsaugen der Zikaden und Wanzen könne dann untersucht werden, welche Tiere sich angesiedelt haben und inwiefern Mahdgut- und Insektenübertrag zur Wiederansiedlung typischer Pflanzen- und Tierarten beitragen kann.

„Mit einem geringen Aufwand können so viele Tiere gefangen werden“, sagt Felix Helbing von der Universität Osnabrück. Es handele sich hierbei um einen völlig neuen Ansatz, der erst noch erprobt werden müsse. Noch bis Sommer 2024 werde die Universität Osnabrück beobachten, wie sich die Flächen insgesamt entwickeln.