Lastwagen fährt in Hofgeismar gegen Bahnschranke und sorgt für Zugverspätungen 

In Hofgeismar ist ein Lastwagen gegen eine Bahnschranke gefahren. Es handelt sich hierbei um ein Symbolbild.

Trotz einer schließenden Schranke hat ein Lastwagenfahrer einen Bahnübergang in Hofgeismar überquert und dadurch für Zugverspätungen gesorgt.

Der Lastwagen hatte die Schranke in der Straße Am Hohlen Weg berührt und wurde dabei vermutlich beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrer flüchtete laut Polizeiangaben am Dienstagmittag vom Unfallort.

Ein Lokführer eines Güterzuges hatte den Vorfall beobachtet und die Fahrdienstleitung informiert. Die Schrankenanlage wurde nicht beschädigt, musste aber von einem Techniker überprüft werden. Deswegen mussten sieben Personen- und Güterzüge auf den Gleisen warten und hatten insgesamt 155 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0561/816160 und 0800/6888000 entgegen.