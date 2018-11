Inklusion: Lebenshilfe Hofgeismar feiert 50-jähriges Bestehen 

Hofgeismar. Inklusion sollte heutzutage eigentlich selbstverständlich sein. Doch als sich vor 50 Jahren die Lebenshilfe Hofgeismar gründete, war das keineswegs so.

„Es gab vor 50 Jahren noch keine Käthe-Kollwitz-Schule, noch keine Baunataler Werkstätten, geschweige denn gelebte Integration in der Bevölkerung.“ Pfarrer Karl Christian Kerkmann, Vorsitzender des Kreisverbandes der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, kann die Anfänge der Lebenshilfe in Hofgeismar gut nachvollziehen, auch wenn er persönlich erst später zu ihr gestoßen ist.

Anfangs ging es um die Freizeitbetreuung der Kinder am Nachmittag, damit die Eltern auch mal Zeit für sich– oder die Geschwisterkinder – hatten. So wurden tägliche Ferienspiele im Jugendzentrum angeboten oder Busse für Ausflugsfahren angemietet. In den Gründerjahren hat sich der Verein für die Errichtung einer Sonderschule eingesetzt. Nach Anfängen in Mariendorf und Udenhausen wurde die Käthe-Kollwitz-Schule in Hofgeismar gebaut –und bis heute immer wieder erweitert.

Mehrere Initiativen der Lebenshilfe

Die Einrichtung einer „beschützenden Werkstatt“ geht mit auf die Initiative der Lebenshilfe zurück. Auch die Einrichtung einer integrativen Kindergartengruppe im städtischen Kindergarten war ein Anliegen der Lebenshilfe. In den Gründungsjahren sprach man von „Hilfe für das behinderte Kind“. Der heutige Sprachgebrauch sind Inklusion und Teilhabe. Dies wurde von der Lebenshilfe schon über Jahrzehnte gelebt.

Der Kreisverband der Lebenshilfe hat diese Aufgaben und Angebote vor Jahren an den fed (Familien entlastenden Dienst) übergeben, der seitdem finanziell und ideell durch Beiträge und Spenden unterstützt wird. Aber noch heute treffen sich die Eltern zum Austausch miteinander, zum Beispiel beim Stammtisch. Die Lebenshilfe Hofgeismar ist ein Elternverein, bzw. Selbsthilfeverein zu gemeinsamem Austausch, der zudem rechtliche Beratung und gemeinsame Unternehmungen anbietet. Der Erfahrungsaustausch tut einfach gut.

„Es ist wichtig, mit Eltern zu sprechen, die wissen, was es bedeutet, ein Kind mit geistiger Behinderung zu haben“, sagt Karl Christian Kerkmann, dessen 33-jährige Tochter im Alter von zwei Jahren diese Diagnose erhielt. „Man muss lernen, das Kind anzunehmen wie es ist.“ Heute lebt die Tochter im Wohnheim, besucht die Eltern und Geschwister oft.

+ Der Vorstand und Mitglieder der Lebenshilfe Hofgeismar feierten gemeinsam in der Käthe-Kollwitz-Schule das 50-jährige Bestehen des Vereins. © Lebenshilfe Hofgeismar

„Ich habe zwei Zuhause“, sagt sie auf Nachfrage und Pfarrer Kerkmann ergänzt, dass diese Entscheidung sehr entlastend für die Familie war, da das Familienleben sehr stark von Behinderten bestimmt wird und die Geschwisterkinder sehr von der Situation betroffen sind. „Denen muss man auch gerecht werden.“

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe besteht seit 60 Jahren und hat mehr als 500 Orts- und Kreisverbände. Allein in Hessen hat sie 10 000 Mitglieder. Die Lebenshilfe Hofgeismar feierte in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag unter dem Motto „Komm, bau ein Haus, das uns beschützt!“