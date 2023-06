Albert Völkl zeichnet Comic über Hofgeismars berühmteste Sage

Von: Thomas Thiele

Grafiker Albert Völkl hat die erste Folge einer neuen Comic-Reihe im vergrößerten Piccolo-Heft-Stil angefertigt. Geschickt hat Völkl auch das heutige Würfelspieldenkmal (Zeichnung ganz links) eingearbeitet. © Thomas Thiel

Albert Völkl hat einen Comic über Hofgeismars berühmteste Sage gezeichnet. Der Grafiker hat die neue Comic-Reihe im Piccolo-Heft-Stil angefertigt.

Hofgeismar – Über 40 Jahre nach dem Neubau des Würfelturms mit seinem überdimensionalen Würfeln und fast elf Jahre nach Einweihung des Würfelturmdenkmals in der Fußgängerzone gibt es nun in Hofgeismar ein weiteres Dokument, das an die legendäre Würfelturmsage erinnert - allerdings nicht aus Beton oder Bronze, sondern aus Papier und sehr lebendig. Albert Völkl aus Deisel, als Grafiker und Figurentheatergestalter bekannt und vielseitig begabt, hat die Würfelturmsage nun gemeinsam mit dem Stadtmuseum Hofgeismar und dem Heimat- und Verkehrsverein Hofgeismar als Bildergeschichte herausgebracht. Nicht nur für Einheimische, sondern vor allem auch für Touristen.

Comic-Idee

Auf 30 Seiten im Querformat, mit 23 mal 10,5 Zentimetern deutlich größer als die Piccolo-Heftchen der 1950er und 1960er Jahre, erzählt Völkl in dem ihm typischen Zeichenstil die Würfelsage unter dem Titel „Der Würfler von Hofgeismar“ in dynamischen Bildern. Das teilweise farbige Titelbild (die übrigen Seiten sind schwarzweiß) erinnert stark an die berühmten Sigurd-Comics des Zeichners Hansrudi Wäscher, der einige Jahre in Hofgeismar lebte und an den 2020 eine Ausstellung im Stadtmuseum erinnerte.

Die lieferte auch die Anregung zu dem Würfelsagen-Comic des Autoren-Duos Burmeister/Völkl. Museumsleiter Helmut Bumeister verfasste den Text, Albert Völkl schuf die Zeichnungen und das sogenannte Lettering, denn die Druckbuchstaben des Textes in den Sprechblasen sind keine Computerschriften, sondern handgemalt. „Mit großer Disziplin, denn im Studium hat man uns das eingebläut“, gesteht Albert Völkl auf die Frage nach dem Wie.

Altes Stadtbild

Für Hofgeismar-Kenner sind die Zeichnungen eine Suche nach bekannten Elementen aus der Stadt. Denn Völkl hat sich bei der Darstellung an den Stadtansichten aus dem 16. und 17. Jahrundert orientiert, aber auch an Kleidungsdetails aus Bildern von Renaissance-Malern wie etwa Pieter Bruegel. Zu finden sind Anklänge und Zitate etwa von Altstädter Kirche, Hospital, Sälber Tor, Rathaus und Pulverturm.

Auf erstaunliche Weise entsteht beim Lesen der Texte und dem Betrachten der Bilder eine lebendige Geschichte, wie es vor über 600 Jahren in Hofgeismar ausgesehen haben mag, als sich die geschichtlich bestätigte Belagerung der Stadt wegen eines Mordfalles und dann der überraschende Abbruch der Belagerung ereigneten.

Die von den Bürgern als Erklärungssage geschaffene (aber bis heute nicht bewiesene) Erzählung vom Würfelspiel gewinnt dann ihre eigene Dynamik und endet im entscheidenden Würfelduell, in dem das 2013 von der Grebensteiner Bildhauerin Karin Bohrmann geschaffene Hofgeismarer Würfelspieldenkmal exakt zitiert wird. Der glückliche Hofgeismarer Würfler, so verriet die Künstlerin schon einmal, trägt übrigens die Gesichtszüge ihres Ehemannes Georg Roth und diese werden so nun sogar ein wenig in den Comic und die Figur des wagemutigen Hofgeismarer Schmiedes übertragen.

Würfelglück

Dass es gar nicht so einfach ist, drei Sechsen zu würfeln, und das zweimal hintereinander, mussten jetzt nicht nur die Teilnehmer des Würfdelturniers beim Hofgeismarer Viehmarkt feststellen. Auch die Teilnehmer bei den früher einmal vom Verkehrsverein bei Stadtfesten ausgerichteten Hessischen Würfelmeisterschaften merkten das. Bei denen waren als Siegprämie 10 000 Euro ausgelobt, die aber nach HNA-Informationen nie jemand gewann, da die Wahrscheinlichkeit für mehrfache Sechser-Würfe sehr gering ist.

Das mit einer Startauflage von 1500 Stück erstellte Sagenheft Nr. 1 soll nicht das einzige bleiben. Albert Völkl hat die Vorarbeiten für die Hombresser Strufus-Sage um einen Wilderer fast beendet, diese Folge soll im Spätsommer erscheinen. Außerdem stehen auf der Liste des Duos Burmeister/Völkl noch die Stutewecken-Sage und die Sage der Zwerge vom Kelzer Berg.

Info: Das Bilderheft vom Würfelspiel ist erhältlich für zwei Euro bei der Stadt Hofgeismar, in der Tourist-Info, im Buchhandel, im Stadtmuseum und im Apotheken-Museum. (Thomas Thiele)

Die Würfel-Sage: Würfel retteten einst die Stadt Die Sage spielt im Jahr 1401 und beschreibt die monatelange Belagerung der ehemals mainzischen Stadt Hofgeismar durch Hessen und Braunschweig. Damals wurde Herzog Friedrich I. von Braunschweig ermordet und der Verdächtige, Friedrich von Hertingshausen, flüchtete nach Hofgeismar. Sowohl Landgraf Hermann von Hessen als auch die Braunschweiger Herzöge versuchten ihn zu fassen und belagerten die Stadt. Bald war alles Essbare bei den Eingeschlossenen und bei den Belagerern aufgebraucht. Letztlich entschloss man sich, um die Stadt zu würfeln. Der Abgesandte der Belagerer hatte den ersten Wurf und würfelte mit drei Würfeln 17 Augen. Daraufhin brach großer Jubel vor den Stadttoren aus. Der Hofgeismarer Abgesandte ließ sich aber nicht bangemachen, würfelte bedächtig und warf 18 Augen. Die Belagerer mussten abziehen, die Stadt war gerettet.