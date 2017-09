Letzte Bauarbeiten an der Petristraße in Hofgeismar abgeschlossen

Erste Bewohner können einziehen

+ © Thomas Thiele Endspurt: Hinter dem Neubau verlegten Gennadi Bereshnow und Mirko Lotze (rechts) von der Landschaftsbaufirma Poppke gestern die letzten Pflastersteine. © Thomas Thiele

Hofgeismar. Die Arbeiten an der neuen Wohneinrichtung für Menschen mit einem psychischen Handicap in der Petristraße 5 in Hofgeismar sind nach 18 Monaten Bauzeit abgeschlossen.