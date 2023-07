Literarische Raritäten in der Dorfscheune Hümme: Schauspieler Michael Trischan zu Gast

Von: Hanna Maiterth

Brachte das Publikum in der Hümmer Dorfscheune zum Lachen: Michael Trischan, bekannt aus der Arzt-Serie „In aller Freundschaft“, rezitierte „Rares für Bares“. © Hanna Maiterth

Schauspieler Michael Trischan trat mit seinem Programm „Rares für Bares“ beim Kultursommer Nordhessen in Hümme auf.

Hümme – „Rares für Bares“ erlebten die Zuschauer beim Kultursommer Nordhessen vergangenes Wochenende in Hümme. Angelehnt war das Bühnenprogramm an „Bares für Rares“, wie Michael Trischan, bekannt aus der Arzt-Serie „In aller Freundschaft“, dem Publikum auch gleich zu Beginn erklärte.

In der ZDF-Show „Bares für Rares“ ist es üblich, mit seinem Trödel aus dem Keller, vom Dachboden und Co. vor einer illustren Jury vorstellig zu werden, die dabei nach Schätzen – dem Raren eben – Ausschau hält. Indes bediente sich Trischan dafür in der literarischen Fundgrube. Seine „raren“ Schätze, die er auf die Bühne holte, stammten unter anderem aus der Feder von Tucholsky, Borchert, Husmann, Goethe und Lessing.

Schauspieler Michael Trischan beim Kultursommer Nordhessen in Hümme: Kurzgeschichten und Jazz

„Das Literarische ist das Rare und Sie zahlen dafür“, sagte er und erntete schon die ersten Lacher. Aufgelockert wurde das Programm, bei dem zahlreiche Kurzgeschichten rezitiert wurden, dann nicht nur von Schüttelreimen, Zungenbrechern und Witzen, die das Publikum zum Schmunzeln, Nachdenken und Lachen brachten. Auch die beiden Musiker Johannes Dau an der Klarinette und dem Saxophon sowie Attila Trischan am E-Piano sorgten mit ihren jazzigen Zwischenspielen für Abwechslung.

Fast 60 Zuschauer kamen für das Programm in die Dorfscheune nach Hümme, um sich das Trio auf der Bühne anzusehen und vor allen Dingen anzuhören. Für „Die literarische Blödelshow“, wie der Schauspieler sein Programm auch nennt. Erfahren konnten die Zuschauer im Laufe des Abends dann etwa, „die meisten Künstler sprechen zu wenig mit dem Knie“. Das wusste nämlich schon der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch. Michael Trischan gab dann auch noch Tipps, wie man verhindert, dass Gäste auch noch Nachtisch wollen. Er erklärte: „Man erzählt, die Klobürste wurde im Geschirrspüler richtig sauber.“ Außerdem ging es um bedeutende Fragestellungen. So etwa eine, mit der sich Kurt Tucholsky in einer Kurzgeschichte einst auseinandergesetzt hatte: „Wie kommen die Löcher in den Käse?“

Nach dem Zungenbrecher „Rhabarberbarbara“ nahm Trischan die Zuhörer mit in ein Spaß-Bad, das als Ziel eines Vater-Sohn-Erlebnistags auserkoren wurde. Es war das Resultat eines Ultimatums an den Vater. Der nahm von dem Tag dann zwar ein Herpesbläschen an der Lippe mit. Verhinderte aber durch seine Kooperation einen späteren Kriegseinsatz des Sohnes. Mit der „Behmische Weihnachtsg’schicht“ vom Mundartdichter Michael Haas wurde es dann schon mal weihnachtlich. Zum Abschluss rezitierte Trischan dann noch „Der Kellner meines Onkels“ vom deutschen Schriftsteller Wolfgang Borchert. (Hanna Maiterth)