Männergesangverein Niedermeiser blickt auf 150 Jahre Vereinsgeschichte

Von: Julian Brückmann

Teilen

Der Männergesangverein-Niedermeiser fiebert seinem 150-jährigen Bestehen entgegen. Chorleiter Andreas Kowalczyk (links) probt mit der Gruppe regelmäßig. © Julian Brückmann

Der Männergesangverein (MGV) Niedermeiser feiert in diesem Jahr 150 Jahre Bestehen. Der Chor blickt also auf eine lange Historie zurück und steht trotz der Corona-Widrigkeiten noch immer gut da.

Niedermeiser – „Aktuell haben wir 17 aktive und 29 passive Mitglieder“, erzählt Stephan Kraus, der Erste Vorsitzende des Männerchors. Über weiteren Zuwachs würde man sich dennoch freuen. Seit zehn Jahren ist Kraus der Vorstand. Er übernahm die Sängergruppe an einem schwierigen Punkt, an dem der Gesangverein nicht wusste, wie es weiter gehen wird. Kein Posten im Vorstand war zu dieser Zeit besetzt. „Mein Herz hing an dem Verein – ich wollte ihn einfach retten“, so Kraus.

Auch jüngere Mitglieder vom Männergesangverein begeistert

Der MGV konnte sich daraufhin im Laufe der Jahre sogar verjüngen. Philipp Oehlbrecht (40), Daniel Otto (35) und Stefan Krauss’ Sohn Philipp mit Anfang 20 zählen zu den jüngsten Mitgliedern der Gruppe. „Ich mag das Gesellige in der Gruppe und mich hat der Erhaltungstrieb begeistert“, sagt Philipp Oehlbrecht. Zudem sei es für ihn faszinierend, Musik mal aus einer anderen Richtung zu erleben. Auch Daniel Otto kann sich ein Leben ohne den Chor nicht mehr vorstellen. „Ich habe es mir einfach mal angeguckt und dann festgestellt, wie schön das eigentlich ist“, sagt Otto.

Chorleiter Andreas Kowalczyk hält die Sänger ebenfalls zusammen und versucht, ihnen seit 2014 die richtigen Töne beizubringen. „Wir sind dabei ein richtig tolles Team geworden.“

Auch der ehemalige Vorsitzende Herrmann Rode, der bereits seit mehr als 70 Jahren Vereinsmitglied ist, erinnert sich an vergangene Tage. „Zur Jahrtausendwende hatten wir noch rund 35 aktive Mitglieder“, sagt er. Der damalige Chorleiter Heinrich Viering habe, genauso wie der heutige, viel zur Gruppendynamik beigetragen.

Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen

Das Repertoire des Niedermeiser Männerchors ist vielschichtig. Geprobt wird unter anderem an folgenden Liedern: „Applaus, Applaus“; „An Tagen wie diesen“ oder „Wochenend und Sonnenschein“. Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Freitag im Feuerwehr- oder Pfarrhaus oder auch mal im privaten Garten. „Um die Geselligkeit zu stärken, wird vor der Probe manchmal der Grill angeschmissen“, sagt Stephan Kraus. Ein Bier, um die Stimmbänder zu ölen, dürfe dabei auch nicht fehlen.

Nun probt der Chor fleißig für die anstehenden Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen am Samstag, 8 Juli ab 15 Uhr. Geplant ist ein „bunter Nachmittag“ mit anschließendem Festkommers und gemütlichem Beisammensein in der Festhalle „Auf dem Bruch“.

Um 14 Uhr treffen sich die Mitglieder mit den örtlichen Vereinen vor dem ehemaligen Gasthaus Ebert, um von dort aus gemeinsam zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung zu gehen.

Anschließend soll es Kaffee und Kuchen in der Festhalle geben, gefolgt von dem offiziellen Teil bei gemütlichem Zusammensein und musikalischer Unterhaltung. Unter anderem tritt auch die Tanzgruppe „InSane“ aus Niedermeiser auf.

Auch Gäste sind zu der Feier am Samstag, 8. Juli, eingeladen. Informationen gibt es außerdem unter mgv-niedermeiser.jimdofree.com. (Julian Brückmann)