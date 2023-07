Mariendorfer Jugendfeuerwehr feiert 50-jähriges Bestehen

Von: Tanja Temme

Geburtstagskinder: Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr Mariendorf acht Kinder an. Diese wird derzeit von Louisa Möhle (links) geführt. © Tanja Temme

Wenn in einem 400-Seelen-Örtchen immerhin acht junge Menschen der Jugendfeuerwehr angehören, kann man sehr zufrieden sein.

Mariendorf – So zumindest bewerteten Mitglieder der Mariendorfer Einsatzabteilung die Anzahl ihres Nachwuchses am Samstag, wo Vertreter der Feuerwehr und Gemeinde zum 50-jährigen Bestehen der Mariendorfer Jugendfeuer zusammenkamen. Auch Mitglieder befreundeter Jugendwehren aus dem Kreis waren anlässlich des besonderen Geburtstages in den Immenhäuser Stadtteil gekommen.

Jugend- und Kinderbereich bei der Feuerwehr sehr wichtig

„Ohne die Jugendwehr hätte es die Einsatzabteilung schwer“, sagte Marcell Spaniel, stellvertretender Wehrführer. Bis auf wenige Ausnahmen würden bei ihnen fast 100 Prozent vom Jugend- in den Erwachsenenbereich wechseln. Das kann auch Feuerwehrurgestein Wolfgang Finis bestätigen: „Der Jugend- und Kinderbereich hat einen sehr hohen Stellenwert bei der Feuerwehr.“

Erwachsene, die nie Kontakt zur Feuerwehr gehabt hätten, blieben der Wehr in der Regel fern. Bislang gibt es noch keine Kinderfeuerwehr im Ort. „Jüngere Kinder müssen dafür nach Immenhausen“, erzählte Finis. Wie wichtig die Jugendarbeit ist, hatte vor 50 Jahren Uwe Schaffland schon erkannt: „Nach und nach gab es immer mehr Jugendfeuerwehren im Landkreis Kassel – da kam mir die Idee, auch eine solche zu gründen.“

Geschicklichkeit gefragt: Anlässlich des langjährigen Bestehens veranstaltete die Jugendfeuerwehr Mariendorf eine Rallye durchs Dorf. Im Bild versucht Maximilian einen Nagel in die Flasche zu bekommen. © Temme, Tanja

Dafür klapperte der damals 24-Jährige „alle Haushalte im Dorf ab“, wie er sich erinnerte. Am Ende seiner Tour hatte er 14 Jungen und Mädchen beisammen, die die erste Jugendfeuerwehr bildeten. „Bei der Jugendfeuerwehr spielen feuerwehrtechnische Inhalte natürlich schon eine Rolle“, berichtete Spaniel, daneben nehme aber auch gemeinsame Freizeitgestaltung eine große Rolle ein. Das könnten etwa Eisdielen- oder Schwimmbadbesuche sein. Dass die Jugendabteilung der Wehr viel Wechsel an der Spitze erlebt hat, wurde am Nachmittag bei einer kleinen Feierstunde am Gerätehaus aufgezeigt.

Unterhaltungsprogramm für die Jugendlichen

Insgesamt 14 Jugendwarte betreuten in den vergangen 50 Jahren die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Aktuell wird die Gruppe von Oliver Wichert und Louisa Möhle betreut. Als Unterhaltungsprogramm für die Jugendlichen hatte man am Vormittag ein Spiel ohne Grenzen angeboten. „13 Jugendfeuerwehren wollten eigentlich mitmachen, aber nur vier sind erschienen“, beklagten die Veranstalter.

So absolvierten neben der Geburtstagswehr junge Leute aus Holzhausen, Immenhausen, Calden und Carlsdorf den Parcours mit acht Stationen. Besonders viel Spaß hatte der Feuerwehrnachwuchs beim sogenannten „Nägelkacken“, wo ein Nagel in eine Flaschenöffnung befördert werden musste. (Tanja Temme)