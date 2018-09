Masterplan Straßensanierung: Hofgeismar nimmt Straßen unter die Lupe

Hofgeismar. Wie kaputt sind die Straßen in Hofgeismar? Das möchte die Stadtverwaltung genau wissen und beauftragt daher ein Ingenieurbüro damit, einen sogenannten Masterplan Straßensanierung zu erstellen.

Der soll zeigen, wo Reparaturen am nötigsten sind. Die Untersuchungen dafür sollen im wahrsten Sinne des Wortes tiefer gehen, denn nicht nur Straßenbelag, sondern auch Wasserversorgung und Abwasserkanäle kommen auf den Prüfstand. „Es kann durchaus sein, dass eine Straße auf den ersten Blick aussieht, als sei sie in einem Topzustand, aber die unterirdischen Rohre können gleichzeitig schon sehr alt und sanierungsbedürftig sein“, sagt Bürgermeister Markus Mannsbarth. Eine solche Straße könnte dann schneller angegangen werden als eine, die nur einen beschädigten Belag aufweist.

Denn das Ziel des Masterplans ist genau das: eine Prioritätenliste. „Wir wollen genau wissen, wann wir in Zukunft wo Reparaturen finanzieren müssen“, sagt Mannsbarth, der hofft, die Aufstellung noch in diesem Jahr fertiggestellt zu bekommen und so unnötige Ausgaben vermeiden zu können.

13 500 Euro sind jetzt für die Ausarbeitungen des Ingenieurbüros veranschlagt. Einen entsprechenden Beschluss, gemeinsam eingebracht von SPD und CDU, fassten die Stadtverordneten einstimmig.

„Der Bedarf ist definitiv da. Jetzt gilt es, die Zustände auch in Verbindung dazu zu setzen, wie stark befahren die jeweilige Straße ist“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Nissen. Seine Amtskollegin von der CDU, Waltraud Vialon, bekräftige ihn und erinnerte daran, die Ortsteile gleichberechtigt mit einzubeziehen. Ob die Aufgabe nicht auch von der Stadtverwaltung selbst gestemmt werden könnte, fragte Jürgen Knauf. Seine WSD enthielt sich beim Beschluss mit vier Stimmen.

Ein Kommentar von Lasse Deppe:

Über schlechte Straßen jammern wir ja alle ungefähr genauso gerne wie über die Deutsche Bahn, die Hitze im Sommer oder die Kälte im Winter. Spätestens wenn das eigene Fahrzeug durchs nächste Schlagloch ruckelt, stellt sich die Frage: „Herrgott nochmal, wann wird die Straße denn nun endlich mal ordentlich gemacht?“ Nur: Die Fahrbahndecke ist häufig gar nicht das größte Problem. Hohe Kosten liegen oftmals im Verborgenen, die Rohre unter der Straße sind in Hofgeismar schon sehr alt. Gehen die kaputt, sind die Schäden ungleich größer.

Um das zu verhindern und die Investitionen besser planen zu können, hilft eine lückenlose Übersicht über die Zustände der Straßen. 13 500 Euro für ein Ingenieursbüro, das in der Vergangenheit ohnehin schon involviert war und damit nicht bei Null anfangen muss, sind gut angelegtes Geld. Kann so größeren Schäden vorgebeugt werden, rentiert sich das schnell. Um leidende Anwohner und Autofahrer dabei mitzunehmen, könnte die Stadt die entstehende Prioritätenliste öffentlich machen.

