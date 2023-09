Mehr Raum für Artenschutz: Neue Ziele im Staatswald

Von: Bernd Schünemann

Teilen

Blick in das Geäst einer Eiche: Alte Bäume sind wichtige Lebensräume in unseren Wäldern. Die neuen Richtlinien sollen dafür sorgen, dass es in den heimischen Wäldern künftig mehr solcher alten Bäume gibt. © Manfred Delpho

Hessens Wälder sollen artenreicher und klimastabil werden. Das ist ein Ziel des Umweltministeriums. Es hat neue Richtlinien festgelegt. Die Forstämter überarbeiten dafür jetzt ihre Naturschutzkonzepte, um die neuen Vorgaben umzusetzen. Im Forstamt Reinhardshagen haben Dr. Tina Schäfer und Jakob Gruber diese Ziele bei einer Infoveranstaltung vorgestellt.

Kreis Kassel – Die Forstämter sollen damit die Sicherung der Biodiversität (Artenvielfalt) und des Klimaschutzes gleichermaßen wie Rohstoffgewinnung und Erholung behandeln, sagte Schäfer. Wichtige Ziele sind das Halten von Wasser im Wald – zum Beispiel durch Renaturierung von Mooren – und die Schaffung neuer Habitatbäume.

Jakob Gruber Forstamt Reinhardshagen © Schünemann, Bernd

Forstämter haben bereits Patenschaften übernommen

Die Forstämter haben schon Patenschaften übernommen, um Tiere, Pflanzen oder Lebensräume in ihren Revieren zu fördern. So kümmert sich das Forstamt Reinhardshagen unter anderem um Schwarzstorch und Moore. Die Kollegen vom Forstamt Wolfhagen fördern den Eremiten, einen seltenen Käfer, der im Eichwald in Kassel lebt.

Das Forstamt Hessisch Lichtenau, das Wälder im östlichen Kreisgebiet bewirtschaftet, hat Waldmoore im Kaufunger Wald und Luchs als Paten. Diese Patenschaften bestimmen die Naturschutzarbeit der Ämter.

Dr. Tina Schäfer Hessen Forst © Schünemann, Bernd

Arbeit im Wald wird nicht weniger werden

Reinhardshagens Bürgermeister Fred Dettmar sieht diese Änderungen kritisch: Er verweist darauf, dass der Wald auch außerhalb des Forstamtes viele Arbeitsplätze schaffe: „Viele Menschen leben vom Wald,“ sagte Dettmar bei der Veranstaltung.

„Holzerzeugung bleibt ein Hauptziel“, antwortete Tina Schäfer. Den Unternehmen, die im Wald tätig sind, werde die Arbeit nicht ausgehen, sie werde sich verlagern. So müssten die Kulturen jahrzehntelang gepflegt werden. „Holz machen wir immer noch“, ergänzte Schäfer. (Bernd Schünemann)