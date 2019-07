Midsummer Gospel Night: Gute Stimmung in Hofgeismar

Feiern in und vor der Altstädter Kirche

+ © Tanja Temme Mitmachen war angesagt: Nach ihrem Auftritt tanzten die Mitglieder des Hofgeismarer Gospelchores Zoom zur Musik von Get Up zwischen den Bänken. © Tanja Temme

„O happy day“, was für ein freudiger Tag oder besser noch Abend, den hunderte Gäste am Freitag bei der Midsummer Gospel Night in der Altstädter Kirche in Hofgeismar erlebten.