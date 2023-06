Milchpreise im freien Fall: Bauern im Kreis Kassel mit erheblicher finanzieller Belastung

Von: Julian Brückmann

Teilen

Die Milchbetriebe arbeiten aktuell am unteren Limit. Die Ausgaben steigen, die Einnahmen sinken. Die Milchbauern im Kreis Kassel blicken in eine ungewisse Zukunft. Symbo © Bernd Wüstneck/dpa

Eine besorgniserregende Situation auf dem Milchmarkt hat sich in den vergangenen Monaten entwickelt, die vielen Bauern im Landkreis Kassel große Sorgen bereitet.

Kreis Kassel – Die Preise für Milch sind stark gesunken, was zu erheblichen finanziellen Belastungen für die Landwirte führt. Hauptgründe dafür sind die allgemeinen Preissteigerungen, der Preisverfall und das Überangebot an Milch. Aktuell wird deutlich mehr Milch produziert als verbraucht – und das drückt auf die Preise. Müssen die Bauern jetzt um ihre Existenz bangen? Reinhard Schulte-Ebbert, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Kassel, sieht das Hauptproblem in der Politik. „Die politische Lage ist instabil“, sagt er. Das führe zu einer Verunsicherung bei den Landwirten, im Speziellen bei den Milchbauern.

„Wir können uns aktuell nicht darauf verlassen, dass die Politik die Spielregeln ändert“, so Schulte-Ebbert. Er sei zwar nicht der Meinung, dass die Milchbauern künftig um ihre Existenz bangen müssen, dennoch herrsche eine gewisse Zukunftsangst. Der Niestetaler Erich Schaumburg ist Vorsitzender des Kreisbauernverbandes und stimmt dem zu. Er erhofft sich von der Politik bessere Rahmenbedingen. „Stand heute brauchen wir einen Milchpreis, der zwischen 45 und 50 Cent liegt, um die Betriebe für die Zukunft gut aufzustellen“. Die Preise für Tierfutter und Treibstoff sowie die Löhne seien jüngst gestiegen. Er gehe aber auch davon aus, dass die Preise im Herbst wieder ansteigen könnten. „In der Sommerzeit fällt der Preis für gewöhnlich und steigt dann wieder an“, sagt Schaumburg. Sicher sei das aber in der momentanen Lage nicht.

Kreislandwirt Jörg Kramm aus Grebenstein fühlt sich auch von der Politik im Stich gelassen. Er kritisiert unter anderem die Vorgaben, die den Landwirten auferlegt werden und die damit einhergehenden Umstellungen. „Es geht heutzutage viel um das Tierwohl. Wir müssen daher viel in unseren Betrieben umstellen und anpassen“, sagt er. Das sei auf der einen Seite natürlich gut, schlimm sei es nur, wenn diese Vorgaben nach kurzer Zeit wieder hinfällig sind.

Der Preis-Abstand von der Bio-Milch zur konventionellen Milch beträgt nur noch wenige Cents. © Eberth, Carolin

Sinkende Milchpreise – Bauern fühlen sich im Stich gelassen

Kreis Kassel – Die Lage der Milchbauern und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, haben in den letzten Monaten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die aktuelle Situation wirft Fragen auf und gibt Anlass zur Sorge, ob die Bauern um ihre Existenz fürchten müssen. Geringere Abnahmemengen, hohe Energie- und Futterkosten sowie der fehlende Rückhalt vom Staat sind einige Gründe für die gesunkenen Preise.

Claudia Jütte vom Weidberghof in Simmershausen ist sprachlos. „Wir fragen uns täglich, warum wir das noch machen“, sagt sie. In den letzten Monaten sei der Preis für den Liter Milch im Schnitt um fünf Cent pro Monat gesunken. Man bekäme aktuell rund 37 Cent für den Liter. „Das rechnet sich hinten und vorne nicht. Wir können mit dem Ertrag maximal Lücken stopfen aber nichts zurücklegen“.

Bundesverband fordert Lösung auf EU-Ebene Auch der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter schlägt Alarm. Er fordert eine organisierte, befristete Reduzierung der EU-Milchmenge auf freiwilliger Basis. Der Verband gibt an, dass die Landwirte bereits in den Jahren 2009, 2012 und 2015/16 immense Verluste zu verzeichnen hatten. Nun stünden die Milchbauern vor der „Milchmarktkrise 4.0“ – verursacht durch ein zunehmendes Marktungleichgewicht, das sich bereits seit Mitte 2022 abzeichnete.

Sie appelliert auch an den Verbraucher und ist der Meinung, dass die Kunden die Produkte lieber vor Ort als im Supermarkt kaufen sollten. „Man kann schon sagen, dass wir um unsere Existenz bangen. Wir werden uns künftig umstrukturieren müssen“, sagt Jütte. Denn wer die Stalltore erst einmal zugemacht hat, der mache sie nicht mehr auf. Für Erich Schaumburg, den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Kassel, ist klar: „Wir brauchen einen stabilen Milchpreis“. Nur so könne man die Betriebe zukunftsfähig aufstellen. Ein weiterer Aspekt, der die Situation verschärfe, sei der steigende Kostendruck. „Die Kosten für das Tierfutter, den Diesel oder beispielsweise für die Löhne sind gestiegen – doch der Milchpreis sinkt“, sagt Schaumburg. Das stehe in keinem Verhältnis.

Reinhard Schulte-Ebbert, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Kassel, sagt, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise verändern, ein großes Problem darstellt. „Es führt zu Verunsicherung der Landwirte und Nervosität ist nicht gut“, sagt er. Einige hätten Angst davor, wie es künftig weitergehe. „Es muss ein Strukturwandel stattfinden, doch nicht jeder Landwirt hat die Möglichkeit, auf Direktvermarktung umzustellen“.

Politik in der Pflicht: Investitionsbereitschaft für Milchbauern und Tierhaltung sei zu gering

Jörg Kramm aus Grebenstein ist Kreislandwirt des Kreis Kassel und stellvertretender Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Kurhessen. Auch er sieht die Politik in der Pflicht. Die Investitionsbereitschaft für Milchbauern und für die Tierhaltung sei zu gering. „Die Rohstoffpreise sind gestiegen, die Marge wird aktuell zu eng. Viele werden aufgeben müssen“, prognostiziert er.

„Man muss sich bewusst werden, was die ländliche Landwirtschaft für die Gesellschaft für einen Wert hat“, sagt Kramm. Tiere zu haben heißt 365 Tage Arbeit. Doch wenn die keinen Spaß mehr mache, sei die Zukunft, vor allem die der Milchbauern, in Gefahr. (Julian Brückmann)