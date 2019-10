Mitmenschen in Not helfen: Heute beginnt die HNA-"Aktion Advent"

Es ist wieder soweit: Die HNA-"Aktion Advent" startet in eine neue Runde. Mit Spenden sollen hilfsbedürftigen Menschen aus Nordhessen und Südniedersachsen geholfen werden.

Es sind Zahlen, die in einem der reichsten Länder der Erde aufhorchen lassen: 15,8 Prozent der Bevölkerung leben laut dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes in Deutschland in Armut oder an der Armutsgrenze.

Im Kreisteil benötigen mehr Menschen aufgrund von Armut die Unterstützung der Tafeln in Hofgeismar und Bad Karlshafen. Tafel-Koordinatorin Anke Schäfer gab schon im September an, dass an beiden Standorten an rund 735 Menschen Lebensmittel ausgegeben werden. 285, also mehr als ein Drittel davon, sind Kinder.

Augenmerk auf die Hilfe von Kindern

Seit mehr als vier Jahrzehnten organisiert die HNA deshalb jährlich die Aktion Advent, die heute in die diesjährige Saison startet. Ein großes Augenmerk wird dabei auf die Kinder gelegt. Aus diesem Grund wurde die Hilfsaktion „Kinder für Nordhessen“ ins Leben gerufen, die unter anderem aus dem Topf der Aktion Advent bedient wird. Bei dieser geht es darum, die Bildungs- und Zukunftschancen benachteiligter Grundschüler in der Region zu fördern und zu erhöhen.

Die Aktion Advent finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Spenden. Mit dem eingenommenen Geld soll hilfsbedürftigen Menschen in Nordhessen und Südniedersachsen, unbürokratisch ein Stück Lebensfreude und Lebensmut geschenkt werden.

Über 550.000 Euro kamen im vergangenen Jahr insgesamt zusammen

Die Aktion Advent hat von Jahr zu Jahr immer mehr Unterstützer gefunden. Dies sind Privatpersonen, Firmen, Vereine, Verbände, Dienstleistungsunternehmen und Institutionen. 2018 stellten im Kreisteil Hofgeismar 19 Geschäftsleute in ihren Räumen Sammeldosen auf – 27 waren es insgesamt. 2908,08 Euro kamen hier zusammen. Das Endergebnis aller gefüllten Dosen aus Nordhessen und Südniedersachsen betrug über 550.000 Euro. Über 600 Einzelpersonen und Familien konnten mit den Spenden geholfen werden.

In den folgenden Wochen werden in regelmäßigen Abständen die mitmachenden Unternehmen und Vereine aus dem Kreisteil Hofgeismar, die eine Spendendose aufstellen, in der HNA vorgestellt.

Viele Gründe für Armut

Die Gründe, warum Kinder, Frauen und Männer oft ohne eigenes Verschulden in den Armutsbereich abrutschen, sind vielschichtig: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Auseinanderbrechen der familiären Strukturen, eine zu geringe Rente oder Altersversorgung. Aber auch bei immer mehr Menschen, die arbeiten, reicht der Lohn nicht mehr aus. Damit die Spenden bei den richtigen Adressen ankommen, arbeiten wir mit Sozialämtern und karitativen Einrichtungen zusammen.