E-Mobilität sorgt für Boom bei Hofgeismarer Wärmetauscher-Spezialist AKG

Von: Thomas Thiele

Die Hofgeismarer Wärmetauscher-Spezialisten der Firma AKG wollen mit neuen Produkten weitere Marktbereiche erobern, unter anderem bei der Elektromobilität. Das Bild zeigt (von links) Geschäftsführer Peter Friedrich (links), Felix Zimmermann (Leiter der Produktentwicklung), Jan Pippert (Prokurist und Leiter der Unternehmensentwicklung) und den geschäftsführender Gesellschafter Hartwig Pietzcker an einer versandfertigen komplexen Dachkühlanlage für Schienenfahrzeuge wie etwa RRX oder ICE. Es sind in der Firma etliche neue Stellen zu besetzen. © Thomas Thiele

Das Hofgeismarer Kühler- und Wärmetauscher-Unternehmen AKG profitiert vom Umschwenken auf alternative Antriebe und Energien: Der Unternehmensumsatz hat sich mehr als verdoppelt, damit steigt auch der Bedarf an Mitarbeitern.

Hofgeismar – Die AKG Gruppe mit Sitz in Hofgeismar hat vor über 100 Jahren mit dem Bau von Ersatzkühlern für Automobile begonnen und sich eine Marktführerschaft im Bereich von Wärmetauschern erarbeitet. Diese Spezialisierung auf einen Kernbereich kommt der Firma jetzt, wo vielfach der Abschied vom Verbrennungsmotor bevorsteht, sogar zugute. Denn Kühlung und die damit verbundene Wärmegewinnung machen sie zu einer Schlüsseltechnologie im Bereich von Elektromobilität, Windkraftanlagen und anderen Zukunftstechnologien.

Nachhaltigkeit werde für Firmen weltweit wichtig und die neue „Grüne AKG“ ist nach den Worten der Geschäftsführung gleich in mehreren Branchen sehr erfolgreich. Denn Wärme und Kälte, die früher als notwendiges Übel bei Maschinen gesehen wurden, stehen nun im Mittelpunkt und werden zum Effizienztreiber.

„AKG entwickelt sich enorm. Wir hatten 2022 das beste Ergebnis in der Firmengeschichte und 2023 wird noch besser“, berichten die Geschäftsführer Peter Friedrich und Hartwig Pietzcker, der zugleich Inhaber des Familienunternehmens ist. Nach einem Umsatzeinbruch infolge der Wirtschaftskrise 2008 hat sich das Unternehmen umstrukturiert und neu ausgerichtet.

Boom bei Hofgeismarer Firma AKG: Mitarbeiterzahl ist weltweit um mehr als 28 Prozent angestiegen

Nach einem 300-Millionen-Euro-Rekord vor der Krise geht es mit dem Umsatz seit 2020 wieder stark nach oben: 2021 waren es 312 Millionen, im neuen Rekordjahr 2022 waren es 414 Millionen und für dieses Jahr prognostiziert man 543 Millionen Euro, davon 136 Millionen in Hofgeismar. AKG ist finanziell unabhängig und kann Gewinne voll in die Entwicklung des Unternehmens und neuer Projekte investieren.

Vor fast 104 Jahren in Dortmund gegründet 27. Juli 1919: Gründung des Reparaturbetriebs Autokühler Gesellschaft mbH (AKG) in Dortmund; 1946: Firmensitz wird nach Hofgeismar verlegt; 1949: Beginn der Serienfertigung von Autokühlern; ab 1967: Dirk Pietzcker entwickelt die AKG zur global agierenden Gruppe mit Technologieführerschaft und übernimmt 1977 die Firmenleitung; 1981: Werk USA; 1989: Werk Uslar (bis 2017); 1990 bis 1998: Werke in Frankreich, China, Großbritannien; 2004: Werk Lettland; 2005: Hartwig Pietzcker übernimmt Leitung des Familienunternehmens; 2007: Ausbau Firmensitz Hofgeismar; 2008: Büro in Japan, neue Gesellschaft in Indien. 2009: Auftragsrückgang und Umsatzeinbruch; 2013: Umbau Hofgeismars zum Innovationsstandort; ab 2015: Erster Serienauftrag von BMW, zudem seither anhaltende Erschließung neuer Marktsegmente und Gewinnung neuer Kunden.

Entsprechend ist die Mitarbeiterzahl in den vergangenen drei Jahren weltweit um über 28 Prozent und am Firmensitz in Hofgeismar um über zwölf Prozent angestiegen. Und der Personalbedarf hält an. Aktuell sind allein in Hofgeismar 55 neue oder durch Ruhestand freigewordene Stellen zu besetzen, und das in allen Bereichen, von der Forschung und Entwicklung über Verwaltung und Sachbearbeitung bis zur Montage, wie Jan Pippert als Leiter der Unternehmensentwicklung erläutert.

Nachhaltigkeit und die Reduzierung der Treibhausgase sind der große Motor in der Wirtschaft, erklärt Felix Zimmermann als Leiter der Produktentwicklung. Aktuell werden viele Fahrzeuge und Industrieanlagen auf Elektroantrieb umgestellt, nicht nur bei den für AKG wichtigen Kunden im Bereich Bau-, Land- und Forstmaschinen, sondern auch in neuen Branchen wie Ladesäulen oder Batteriespeichern. Weil die hier verwendeten Batterien meist eine konstante Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius halten müssen, um nicht geschädigt zu werden, hat AKG ein Thermomanagement-System entwickelt, das nicht nur die Batterie, sondern auch weitere Komponenten (etwa die Fahrerkabine) auf der gewünschten Temperatur halten und die Reichweite verbessern kann.

Dafür hat AKG eine besonders umweltfreundliche und effektive Wärmepumpe entwickelt. Unter dem Label „AKG Green“ bietet die Firma auch Brennstoffzellen- und Elektronik-Kühlsysteme an sowie vielfältige Kühllösungen für Windkraftanlagen, etwa für deren Transformatoren und Getriebe. AKG setzt auf Propan als Kältemittel bei Wärmepumpen, weil hier die Auswirkungen auf die Erderwärmung nur minimal sind. Neue Prototypen laufen schon, deren Serienfertigung soll noch 2023 starten. (Thomas Thiele)