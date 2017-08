Nach über 150 Jahren: Beliebtes Gasthaus Zum Stern in Hümme schließt Ende August

Hümme. Die Hotel- und Gaststättenlandschaft im Kreisteil Hofgeismar wird wieder ärmer: Nun schließt auch das Gasthaus Zum Stern in Hümme.

Nach der Aufgabe der Gaststätten und Hotels „Zum Jean Bonnet“ in Kelze, Müller in Hofgeismar und Reitz in Schöneberg wird zum Monatsende auch das Traditionsgasthaus Zum Stern in Hümme nach über 150 Jahren endgültig schließen.

Wie die Familie Busch mitteilte, hat sie sich schweren Herzens aus Alters- und Gesundheitsgründen dazu entschlossen, ihr Gasthaus aufzugeben. Das Haus wurde am Dienstag an die Hephata-Diakonie verkauft und soll ein Jugendwohnheim werden.

Gastwirt Willi Busch war mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Tochter ist aus München angereist, um im elterlichen Gasthaus zu helfen.

Der letzte Öffnungstag ist am Donnerstag, 31. August, von 17 bis 23 Uhr. Am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, gibt es einen Inventar-Räumungsverkauf, und am Sonntag, 3. September, kann man von 11 bis 18 Uhr bei einem Buffet zum letzten Mal Gast bei der Familie Busch sein.

Die Knappheit an Hotelbetten in und um Hofgeismar verschärft sich damit weiter. Busreisegruppen müssen schon seit Jahren in andere Orte weitergeleitet werden. Ein vom Hofgeismarer Essbar-Betreiber Viktor Seider geplante 70-Betten-Hotel wird vermutlich erst im kommenden Jahr gebaut.