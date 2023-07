Neubau der Hofgeismarer Kreisklinik verzögert sich

Von: Daria Neu

In Hofgeismar ist ein Klinik-Neubau geplant. Doch der Bau der neuen Kreisklinik am Krähenberg wird sich verzögern. Auf dem Foto ist die alte Kreisklinik zu sehen. © Thomas Thiele

Der Bau der neuen Kreisklinik am Krähenberg in Hofgeismar wird sich verzögern. Grund dafür sind die Reformpläne, die auch im Kreis Kassel für Unsicherheit sorgen.

Hofgeismar – Mit der Fertigstellung des neuen Krankenhauses auf der Fläche, wo bereits das Krankenhaus Gesundbrunnen steht, ist erst ab dem Jahr 2030 zu rechnen, teilt Kreissprecherin Alia Shuhaiber auf Anfrage mit. Noch vor einem Jahr hieß es, dass der Neubau – wenn alles nach Plan läuft – bis 2027 abgeschlossen sein soll.

Der erste Spatenstich sollte eigentlich schon erfolgt sein, doch um gut planen zu können, brauche es einen detaillierten Gesetzesentwurf zur Krankenhausreform. Derzeit existiert nur ein Eckpunktepapier, erklärte Landrat Andreas Siebert schon in der vergangenen Woche. Dennoch wird der Landkreis bereits tätig. Denn fest steht: Der Neubau soll kommen. Die notwendige Raumplanung wird nun, nachdem die Genehmigung des Haushalts vorliegt, ausgeschrieben. Außerdem wird ein Interessenbekundungsverfahren auf den Weg gebracht, um einen Projektsteuerer zu gewinnen.

Mit der Stadt Hofgeismar tauscht der Landkreis sich laut Shuhaiber über die Nachnutzung des jetzigen Krankenhausstandorts aus. „Diese Gespräche werden aber erst ab dem Jahr 2026 intensiviert.“ Wegen der Kostenentwicklung unter anderem im Bereich Personal und Energie werde es nicht gelingen, das Defizit für beide Häuser auf einen Betrag von 5 Millionen Euro herunterzufahren – so war es ursprünglich geplant. Eine konkretere Aussage könne erst mit der Vorlage des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs für das Jahr 2024 gemacht werden.

Neubau der Hofgeismarer Kreisklinik verzögert sich: Medizinisches Angebot noch unklar

Womöglich Gewerbe an Grebensteiner Straße Das Erbbaurecht für das ursprünglich vorgesehene Grundstück Grebensteiner Straße geht nach Vermessung der Fläche von der Gesundheit Nordhessen Holding auf den Kreis Kassel über und kann dann unter anderem in Absprache mit der Stadt Hofgeismar für andere Zwecke genutzt werden. Unter anderem wäre es möglich, dass sich vor Ort Gewerbe ansiedelt. Dabei ist es wichtig, dass diese Gewerbeansiedlung nicht schädigend für den Innenstadtbereich in Hofgeismar ist.

Zurzeit sei noch nicht klar, welche medizinischen Angebote an den beiden Krankenhausstandorten es auch in Zukunft geben wird. „Es ist davon auszugehen, dass letztlich die Länder in einem vom Bund vorgegebenen Rahmen entscheiden können, welche Leistungen an welchem Standort erbracht werden sollen“, sagt Shuhaiber. Vonseiten des Hessischen Sozialministeriums warte der Landkreis die weitere Entwicklung ab, bevor es zu konkreten Gesprächen mit den einzelnen Krankenhausträgern kommen werde. Der Standort in Hofgeismar wird derzeit entkoppelt vom Wolfhager Standort beplant.

Bürgermeister Torben Busse betont, dass der Stadt Hofgeismar alles daran gelegen sei, den Neubau zu ermöglichen. Es sei unerlässlich, medizinische Versorgung auf dem Land zu gewährleisten. (Daria Neu)