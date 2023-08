Presslinge sollen für Spaß im Hühnerstall sorgen

Von: Tanja Temme

Teilen

Neue Landmaschine: Lohnunternehmer Elmar Dohmann (rechts) war mit seiner Pelletpresse bei Bio-Landwirt Christian Scholle in Schöneberg im Einsatz. 15 Tonnen Stroh-Pellets hat er dort produziert. © Tanja Temme

Nur acht Maschinen dieser Art sind bisher auf Deutschlands Feldern unterwegs: Eine dieser Krone-Pelletpressen war jetzt auf einem Feld in Schöneberg im Einsatz.

Schöneberg – Biolandwirt Christian Scholle hatte die Presse für die Bearbeitung seines Gerstenstrohs bestellt. Zwei Fliegen mit einer Klappe will der 37-Jährige mit den Pellets schlagen: „Die Presslinge sind zum Spielen für meine 500 Hühner gedacht. Denn meine Hühner benötigen Beschäftigungsmaterial.“ Außerdem wollen Forscher der Universität Kassel die Saugfähigkeit der Pellets im Stall untersuchen. Sie wollen prüfen, wie viel Stickstoff aus den Hinterlassenschaften der Hühner in den Pellets gebunden wird. Damit wollen sie Möglichkeiten zum Grundwasserschutz finden. Die Presslinge quellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten auf ihre vier- bis fünffache Größe auf, sie können also viel Flüssigkeit binden.

„Ein Kilogramm Stroh-Pellets kann vier Liter Wasser aufnehmen“, erklärt Elmar Dohmann aus Höxter. Er ist einer der wenigen Lohnunternehmer, die mit dieser Maschine arbeiten. „Kaufen kann man sie noch nicht, ich musste sie leasen.“

36 Tonnen schwer

Das 36 Tonnen schwere Gerät war schon 2022 in Hofgeismar im Einsatz: Landwirt Walter Müller hatte Dohmanns mobile Presse gebucht. „Bekannte und ich waren neugierig. Wir wollten wissen, ob sich die Pellet-Aufbereitung für uns lohnen könnte.“ Vor allem wollten die Landwirte damals testen, ob sich die Presslinge zum Heizen eigneten. Das Ergebnis war mäßig: „Dafür benötigt man eine riesige Heizungsanlage, wie sie in Sporthallen eingesetzt werden. Für den Hausgebrauch sind Pellets nicht geeignet“, berichtet Müller. Hinzu kommen die Feinstaubemissionen, die spezielle Filter verlangen. Ähnlich wie sein Kollege Scholle hatte auch Müller einen Teil der Pellets als Spielmöglichkeit für seine Schweine vorgesehen.

Vor allem in diesem regenreichen Sommer hat das Verarbeiten von Stroh in Pellets laut Dohmann einen entscheidenden Vorteil: „Da wir das Stroh bei Temperaturen von 100 Grad pressen, sind die Pellets keim- und pilzfrei.“ Und auch bei der Lagerung bringen sie Vorteile mit sich: „Im Vergleich zu Ballen braucht man nur ein Drittel des Platzes.“ Die Maschine presst Heu und Luzerne, die als Futtermittel verwendet werden.

Bei Pferdehaltern beliebt

Wegen ihrer hohen Saugfähigkeit sind die Strohpellets besonders bei Pferdehaltern beliebt: „Durch die Pellets wird die Ammoniakbildung verringert, sodass am Ende das Klima im Stall besser ist und man auch weniger Mist zu entsorgen hat“, erklärt Lohnunternehmer Dohmann. Eine Tonne Pellets hat Christian Scholle fast 200 Euro gekostet. Trotzdem überlegt der Landwirt, diese besondere Strohpresse 2024 wieder für seine Felder zu bestellen. (Tanja Temme)