Neues Heizungsgesetz: Kommunen im Kreis Kassel müssen Zukunft des Heizens planen

Von: Gerd Henke

Heizung drosseln lohnt sich weiter, auch wenn es inzwischen staatliche Hilfen für Gaskunden gibt. © Bea Ricken

Der Bundestag will bald das neue Heizungsgesetz verabschieden. Dann sollen Heizung in Neubauten ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Kommunen sollen einen Wärmeplan erstellen – was bedeutet das für den Verbraucher im Kreis Kassel?

Kreis Kassel – Was im Heizungskeller eines jeden Gebäudes passierte, das war bis vor Kurzem noch reine Privatsache. Jeder Hausbesitzer konnte heizen, wie er wollte: mit Gas, Kohle, Öl, Holz oder Strom. Das wird sich ab kommendem Jahr ändern. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), kurz „Heizungsgesetz“, das noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden soll, setzt auf erneuerbare Energien. So sollen Heizungen in Neubauten ab nächstem Jahr mit mindestens zu 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden.

Was aber, wenn meine Kommune über ein Fernwärmenetz verfügt oder ein solches in ein paar Jahren installieren will. Dann könnte sich jede neue Heizung als teure Fehlinvestition erweisen. Um hier mehr Orientierung für Private, Gewerbe und Industrie zu geben, sollen Kommunen eine Wärmeplanung angehen. Das sieht das neue Wärmeplanungsgesetz vor, das ebenfalls noch vom Bundestag verabschiedet werden muss.

Bereits gültig ist indes das Hessische Energiegesetz (HEG), das Kommunen ab 20 000 Einwohner verpflichtet, bis November 2026 eine solche Planung zu erarbeiten. Kleinere Gemeinden können dies freiwillig machen und erhalten für diese Arbeiten eine Förderung von bis zu 90 Prozent.

Kommunen im Kreis Kassel müssen Zukunft des Heizens planen: Fernwärme als Alternative

Die Stadt Wolfhagen hat vergangene Woche die Planung auf den Weg gebracht. So habe man die Chance, den Bürgern schon bald eine wichtige Hilfestellung für ihre Entscheidungen an die Hand zu geben und nicht erst 2028, waren sich die Stadtverordneten einig.

Bund schreibt Wärmeplanung gesetzlich vor Neben dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) das zweite große Gesetzesvorhaben, das die Wärmewende einleiten soll. Danach müssen Wärmenetze ab 2030 zu mindestens 50 Prozent und bis spätestens 31.12.2044 komplett aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden. Die Wärmeplanung soll für Gebiete ab 100 000 Einwohner bis Ende 2025 und für Gebiete ab 10 000 Einwohner bis Ende 2027 erfolgen.

Auch in Bad Karlshafen hat man bereits Vorbereitungen getroffen und 10 000 Euro für eine Wärmeplanung in den Haushalt eingestellt. „Wir wollen damit nicht bis 2028 zur letzten Minute warten“, sagt Bürgermeister Marcus Dittrich. Fernwärme biete sich für die Stadt aufgrund ihrer kompakten Siedlung und die Wesertherme als größten Heizenergieverbraucher an. Vielleicht könne man dabei auch die heißen Solequellen nutzen.

Wesentlich weiter ist man in Hofgeismar. In der Stadt existierten bereits Nahwärmenetze, die von der Umweltfabrik an der Kreismülldeponie oder einer Biogasanlage gespeist werden, sagt Bürgermeister Torben Busse. Im Quartier Altstädter Kirche wird ein weiteres Wärmenetz bereits umgesetzt. Am Montag beauftragten die Stadtverordneten zudem den Magistrat, Fördermöglichkeiten einer Wärmeplanung für die ganze Stadt zu prüfen. (Gerd Henke)