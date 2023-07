Neues Pflegeheim der Altenhilfe in Hofgeismar soll im Dezember 2024 fertig sein

Von: Thomas Thiele

Teilen

Die Arbeiten im Fundamentbereich sind bereits gut sichtbar. Zur Sicherung der Bodenplatte im Untergrund wurden 200 jeweils 15 Meter lange Betonpfähle ungespitzt in den Boden gerammt. Der kaufmännische Leiter Ralf Pfannkuche dankte den Anwohnern für ihr Verständnis während der Rammarbeiten. © Thomas Thiele

Mit etwas Verzögerung haben die Bauarbeiten für ein neues 14-Millionen-Euro teures Pflegeheim der Evangelischen Altenhilfe am Gesundbrunnen in Hofgeismar begonnen.

Hofgeismar. Am Mittwoch hat die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar den offiziellen Baubeginn ihres Pflegeheim-Neubaus am Kabemühlenweg gefeiert. Wo vorher noch drei Monate lang unvorhergesehene archäologische Untersuchungen stattfanden (die HNA berichtete), wurden inzwischen 200 Betonpfähle für die Gründung in den Boden getrieben und die ersten Schächte und Rohrleitungen für die Entwässerung installiert.

Vorhaben geschrumpft

Beim offiziellen Spatenstich erklärten Planer und Bauherren die Gründe für die Verzögerungen und Umplanungen, die dafür sorgten, dass statt zwei Neubauten nun nur noch einer entsteht. Er soll Ende 2024 fertig sein und im Dezember bezogen werden.

Leitender Pfarrer Dr. Jochen Gerlach (rechts mit Gitarre neben dem örtlichen Verwaltungsleiter Klaus Vering) erbittet nach einem Lied Gottes Segen für Neubau und Bauarbeiten. Architekt Uwe Hougen hält das Mikrofon. © Thomas Thiele

Harte Kalkulationen, Daumendrücken und Hoffnungen prägten die Vorbereitungen und Planungen für das aktuelle Neubauprojekt der Evangelischen Altenhilfe am Gesundbrunnen in Hofgeismar. Hoffnungen auf gutes Gelingen der Bauarbeiten kamen am Mittwoch noch hinzu, als Planer und Bauherren mit einem offiziellen Spatenstich neben der Baustelle ein öffentliches Signal setzten für die schon vor mehreren Wochen gestarteten Arbeiten.

Vor rund 50 Gästen aus Altenhilfe, Vorstand und Aufsichtsrat sowie beteiligten Firmen, Behörden und Gremien erläuterten der kaufmännische Vorstand Ralf Pfannkuche und Architekt Uwe Hougen vom Büro Baufrösche (Kassel) die Herausforderungen des Projektes.

Einzelzimmer für 90 Bewohner

Das neue Pflegeheim wird 90 Bewohner in drei Vollgeschossen mit 5554 Quadratmetern Nutzfläche und begrüntem Flachdach in Einzelzimmern unterbringen, die sich um einen großen Innenhof gruppieren, der viel Licht hereinlässt. In diesem künftigen Atrium steht bereits jetzt der 30 Meter hohe Turmdrehkran mit seinem 50 Meter langen Ausleger. Er wird nach Fertigstellung des Baus demontiert und in Einzelteilen heraustransportiert.

Die Zeichnung des Planungsbüros zeigt Außenansichten des Neubaus von der Eingangsseite (Nord-West) und vom Kabemühlenweg (Süd-Ost). Grafiken: Baufrösche Kassel © Baufrösche Kassel

Eigentlich waren zwei Neubauten als Ersatz für das über 40 Jahre alte Else-Streinbrecher-Haus und das ähnlich alte Neue Brunnenhaus geplant. Doch Ukraine-Krieg, Inflation und Baukostenexplosion sorgten dafür, dass das gesamte Projekt zeitweise auf der Kippe stand. Doch dank Neukalkulationen, Unterstützung der KfW-Bank, vergünstigten Zinsen und und Bewilligungen in letzter Minute gelang es, ein geschrumpftes Projekt umzusetzen.

Else-Steinbrecher-Haus wird saniert statt abgerissen

Nun bleibt das Steinbrecher-Haus doch erhalten und wird saniert, die Sanierungsarbeiten sollen noch vor Fertigstellung des Neubaus beginnen. Die Zentralküche und das neue Brunnenhaus werden später zugunsten einer großen zentralen Freifläche abgebrochen, die Brunnenhaus-Bewohner ziehen vorher in den Neubau.

Endausbau: Diese Zeichnung des Planungsbüros Baufrösche aus Kassel zeigt den Standoprt des Neubaus am Kabemühlenweg (unten links). Das Else-Steinbrecher-Haus (darüber) wird saniert, die ebenfalls angrenzende Zentralküche und das Neue Brunnenhaus (in der Karte nicht mehr dargestellt) werden später abgerissen und machen einer großen Grünfläche Platz. © Thomas Thiele

Die Gesamtkosten betragen 14,4 Millionen Euro, wovon die größten Posten auf Rohbau (6,7), technische Anlagen (2,9) und Baunebenkosten (2,96) entfallen. Die archäologische Untersuchung habe 200 000 Euro und drei Monate gekostet, aber gezeigt, dass es sich schon vor 7000 Jahren an dieser Stelle gut leben ließ.

Es fehlen Fachkräfte

Landrat Andreas Siebert und Bürgermeister Torben Busse beglückwünschten die Altenhilfe zu ihrem Mut zu dem Projekt. Siebert sagte, dass es vor allem darum gehe, genug Fachkräfte zu finden, die in der Pflege arbeiten. Es sei das zentrale Zukunftsthema, junge Menschen dazu zu bringen, eine grundständige Ausbildung zu beginnen. (Thomas Thiele)